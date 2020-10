सलमान खान ने किया पीएम मोदी के जन आंदोलन को सपोर्ट, लोगों को दीं ये 3 नसीहतें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आने वाले त्योहार के सीजन और ठंड के मौसम को ध्यान में रखते हुए कोरोना के खिलाफ एक जन आंदोलन की शुरुआत की है. पीएम मोदी ने गुरुवार को ट्वीट करके देश को नारा दिया कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं. पीएम मोदी की इसी बात का सपोर्ट सुपरस्टार सलमान खान ने भी किया है.

सलमान खान ने ट्वीट करके कहा, "भाइयों, बहनों और मित्रों. इस मुश्किल वक्त में, सिर्फ तीन चीजें कीजिए. 6 फुट की दूरी, मास्क पहनो और अपने हाथों को धोते और सैनिटाइज करते रहो. चलो पीएम मोदी के कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन को लागू करें. कमॉन इंडिया. जय हिंद." सलमान ने अपनी बात के साथ #UniteToFightCorona हैश टैग दिया है.

सुपरस्टार सलमान खान के इस ट्वीट को लाखों लोगों ने लाइक किया है और हजारों लोगों ने इसे रीट्वीट किया है. बता दें गुरुवार को पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा था कि आइए, कोरोना से लड़ने के लिए एकजुट हों! हमेशा याद रखें. मास्क जरूर पहनें. हाथ साफ करते रहें. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें. ‘दो गज की दूरी’ रखें." #Unite2FightCorona

