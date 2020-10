शर्म करो, एक लड़की की जिंदगी खराब कर दी, रिया से माफी मांगो अब: हुमा कुरैैशी

बुधवार को जैसे ही एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को जमानत मिली, सोशल मीडिया पर एक तबका ना सिर्फ काफी खुश नजर आया बल्कि उसने हर उस शख्स पर भी निशाना साधा जिसने रिया को बदनाम करने की कोशिश की थी. बॉलीवुड के कई सेलेब्स ने भी रिया चक्रवर्ती की जमानत पर खुशी जाहिर की, लेकिन उन्हें इस बात का दुख था कि एक बेगुनाह ने इतने दिन जेल में कांटे.

रिया को मिली बेल, हुमा ने किया रिएक्ट

एक्ट्रेस हुमा कुरेशी भी खासा नाराज नजर आ रही हैं. वे तो चाहती हैं कि अब सभी रिया से माफी मांगे. उनके मुताबिक जिन भी लोगों ने सुशांत केस में मर्डर थ्योरी को हवा दी थी, सभी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. वे ट्वीट कर लिखती हैं- सभी को रिया से माफी मांगनी चाहिए. इस बात की जांच होनी चाहिए वे कौन लोग थे जिन्होंने मर्डर की थ्योरी फैलाई थी. शर्म आनी चाहिए कि एक लड़की और परिवार की जिंदगी सिर्फ अपने एजेंडा पूरा करने के लिए खराब कर दी. हुमा कुरैैशी का ये ट्वीट वायरल हो गया है.

अब ये तो स्वभाविक है कि सुशांत के फैन्स हुमा को इस समय ट्रोल कर रहे हैं. लेकिन अब एक तबका ऐसा भी सामने आ गया है जो रिया को ना सिर्फ निर्दोष मान रहा है बल्कि उसे एक पीड़ित भी बता रहा है. ऐसा बदलाव कोर्ट के फैसले के बाद देखने को मिल रहा है. कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि रिया किसी ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा नहीं थीं. रिया पर सबसे आरोप भी यही था, ऐसे में इसी से बरी हो जाना बड़ी बात है.

Everyone owes #RheaChakraborty an apology .. And there must be an investigation into people who started these murder conspiracy theories .. Shame on you for destroying a girl and her family’s life for your agendas @Tweet2Rhea