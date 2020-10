सुशांत केस: रिया की बेल से मायूस शेखर सुमन बोले- सब खत्म, घर चलें?

सुशांत सिंह राजपूत मामले में बीते कुछ दिनों में बड़ी और निर्णायक डेवलपमेंट देखने को मिली है. पहले AIIMS रिपोर्ट में मर्डर थ्योरी को खारिज करना और बाद में रिया को बेल मिलना काफी अहम माना जा रहा है. एक तरफ AIIMS रिपोर्ट की वजह से कई अटकलों पर विराम लगा, वहीं दूसरी तरफ रिया को बेल मिलना सभी के मन में कई सवाल पैदा कर गया. कोर्ट ने बेल देते हुए कहा है कि रिया किसी भी ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा नहीं थी. एनसीबी की कई दलीलों को नकार रिया को बेल दी गई है.

रिया की बेल से हताश शेखर सुमन

ऐसे में अब एक्टर शेखर सुमन भी उदास हो गए हैं. शेखर सुमन ने सुशांत केस में सक्रिय भूमिका निभाई है. उन्होंने एक्टर को न्याय दिलवाने के लिए मुंबई से पटना तक का सफर तय कर लिया था, अब वे मायूस नजर आ रहे हैं. उनकी नजरों में अब सब खत्म हो गया है. उन्होंने ट्वीट कर लिखा है- रिया को बेल मिल गई है और वो जेल से बाहर हैं. सीबीआई और AIIMS रिपोर्ट में भी कोई अंतर नहीं दिख रहा. मिरांडा और दीपेश को भी बेल मिल गई. अब दूसरी फॉरेंसिक टीम का भी गठन नहीं हो रहा. सब खत्म. घर चलें?

Rhea gets bail out of https://t.co/44sNbQDuH8 contradiction in CBI and AIIMS report.Miranda n Dipesh granted https://t.co/fdP1nA0bGn second forensic team to be formed.THE END.

घर चलें?