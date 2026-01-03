सलमान के भांजे ने रचाई सगाई, गर्लफ्रेंड को किया Kiss, मलाइका ने लुटाया प्यार

सलमान खान के भांजे अयान अग्निहोत्री ने सगाई कर ली है. एक्टर की बहन अलविरा खान और एक्टर अतुल अग्निहोत्री के बेटे अयान ने फैंस को सरप्राइज कर दिया है. अयान ने अपनी गर्लफ्रेंड को टीना रिझवानी को बेहद रोमांटिक अंदाज में प्रपोज किया. इस प्रपोजल और अपनी सगाई की ढेरों फोटोज अयान और टीना ने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.

अयान अग्निहोत्री ने 2024 में अपना सिंगिंग डेब्यू किया था. उनका पहला गाना 'पार्टी फीवर' था. अब अयान ने सभी को चौंका दिया है. उन्होंने अपनी सगाई की ढेरों तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. फोटोज में अयान और टीना को रोमांटिक अंदाज में देखा जा सकता है. मंगेतर को बांहों में थामे अयान उन्हें Kiss कर रहे हैं. एक वीडियो में फायरवर्क्स देखे जा सकते हैं. टीना रिझवानी अपनी सगाई की अंगूठी को फ्लॉन्ट भी कर रही हैं. इसके अलावा दोनों ने भगवान का आशीर्वाद भी लिया.

अयान ने फोटोज के कैप्शन में लिखा, 'अपनी गर्लफ्रेंड को 2025 में ही छोड़ रहा हूं.' अयान और टीना की सगाई की फोटोज सोशल मीडिया पर छा गई हैं. इसपर मलाइका अरोड़ा, सोनाक्षी सिन्हा, अमृता अरोड़ा, जहीर इकबाल संग फैंस ने अपना रिएक्शन दिया है. मलाइका अरोड़ा ने कमेंट लिखा, 'यानी, टीना.' इसके साथ उन्होंने ढेर सारी हार्ट इमोजी लगाईं. सोनाक्षी ने कमेंट किया, 'ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मैं नहीं कर सकतीं.' जहीर ने लिखा, 'ब्रो, बधाई हो तुम दोनों को. तुम दोनों के लिए मैं बहुत खुश हूं.'

कौन है टीना रिझवानी?

सलमान खान के भांजे होने के साथ-साथ अयान अग्निहोत्री, एक बिजनेसमैन और म्यूजिशियन हैं. 'पार्टी फीवर' के अलावा 'यू आर माइन' और 'यूनिवर्सल लॉज' जैसे गाने रिलीज कर चुके हैं. उनका स्टेज नेम अग्नि है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अयान ब्लू एडवाइजरी नाम की कंपनी के फाउंडर हैं. टीना रिझवानी, इसी कंपनी में हेड ऑफ कम्यूनिकेशंस के रूप में काम करती हैं.

वैसे शनिवार, 3 जनवरी का दिन स्टार्स के लिए सगाई के ऐलान का खास दिन बना गया. इस दिन अयान अग्निहोत्री के अलावा कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन और सिंगर स्टेबिन बेन ने भी अपनी सगाई का ऐलान करते हुए ढेरों रोमांटिक फोटोज शेयर कीं. बिग बॉस 10 फेम एक्ट्रेस नीतिभा कौल ने भी अपनी सगाई की फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर कीं.

