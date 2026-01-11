सलमान खान की जिंदगी में कौन है सुख? इंटेंस लुक के साथ दिखाई उसकी झलक

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने रविवार शाम अपने प्यारे दोस्त के साथ बिताई. उन्होंने सोशल मीडिया पर बकायदा इसकी फोटो भी शेयर की. जो मिनटों में वायरल हो गई. इसके साथ ही एक्टर के लुक और फिटनेस भी फोटो में दिखाई दी.

क्या है सलमान खान का सुख?

सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म बैटल ऑफ गलवान को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. इस बीच उन्होंने अपने ऑफिशियल अकाउंट पर दो फोटो शेयर की. जिसमें वो अपने उन्होंने अपने 'सुख' का जिक्र किया है.

एक्टर सलमान खान ने अपने अकाउंट से एक बहुत प्यारा पोस्ट शेयर किया. जिसमें वो हाफ पैंट और बनियान में दिखाई दे रहे हैं. गले में एक चेन और सिर पर साफा बांधा हुआ है. वो एक पार्क या अपने फॉर्म हाउस में बैठे दिख रहे हैं. फोटो में उनका पैट डॉग है. जो बहुत प्यारा दिख रहा है. इस फोटो के साथ सलमान खान ने लिखा है, 'माय सुख'.

सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट

सलमान खान की इस पोस्ट पर नेटिजन्स और फैंस जमकर कमेंट्स कर रहे हैं. वहीं फोटो में भाईजान ने अपनी फिटनेस भी फ्लॉन्ट की है. जिसमें उनकी उम्र का अंदाजा लगना मुश्किल हो रहा है. कई यूजर्स सलमान को उनकी आगामी फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' के लिए बधाई दे रहे हैं.

सलमान को कुत्ते पालने का शौक

बॉलीवुड के भाईजान सलमान को कुत्ते पालने का काफी शौक है. उनके पास अलग-अलग नस्ल के कई कुत्ते रहे हैं. जिनकी फोटो भी अक्सर वो शेयर करते थे. इसके पहले सलमान के पास दो कुत्ते जिनका नाम 'माइसन' और 'माइजान' था. जिनसे सलमान बहुत प्यार करते थे. हालांकि दोनों अब इस दुनिया में नहीं है. लेकिन अब एक्टर के पास 'मायसुख' है.

सलमान की अपकमिंग फिल्म

अपूर्वा लाखिया के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान', 2020 के चीन-भारत संघर्ष पर आधारित है. फिल्म में चित्रांगदा सिंह अहम भूमिका में हैं. साथ ही जेन शॉ, अंकुर भाटिया और विपिन भारद्वाज सहित अन्य कलाकार सपोर्टिंग रोल्स में हैं. ये 17 अप्रैल 2026 को थिएटर्स में रिलीज होगी.

