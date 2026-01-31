सलमान खान ने 'दबंग' डायरेक्टर के खिलाफ किया मानहानि केस, की माफी की मांग

फिल्म 'दबंग' के डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान और उनके परिवार के खिलाफ कई विवादित बयान दिए थे. उनके पिछले इंटरव्यूज खूब चर्चा में रहे क्योंकि उन्होंने सलमान की एक्टिंग से लेकर उनके बर्ताव पर सवाल खड़े किए. अभिनव ने एक्टर के कैरेक्टर पर भी गंभीर टिप्पणियां की थीं, जिसपर सलमान ने भी रिएक्ट किया था. अब इस मामले में कोर्ट की एंट्री हुई है, जिसमें सलमान और उनके परिवार को राहत मिली है.

और पढ़ें

अभिनव कश्यप को पड़ी कोर्ट से फटकार

समाचार एजेंसी के मुताबिक, शुक्रवार को मुंबई की एक कोर्ट ने अभिनव कश्यप, जो फिल्ममेकर अनुराग कश्यप के भाई हैं, उनको सलमान खान और उनके परिवार के खिलाफ कोई बुरा या अपमानजनक कमेंट करने या नेगेटिविटी फैलाने से अस्थायी रूप से रोक दिया है. सलमान ने कोर्ट में मानहानि का केस दायर किया है. वो चाहते हैं कि ये रोक हमेशा के लिए लग जाए. उन्होंने अभिनव कश्यप से 9 करोड़ रुपये का नुकसान भरपाई की भी मांग की. साथ ही बिना शर्त माफी भी मांगने की अपील की है.

अभिनव कश्यप ने सलमान के खिलाफ सितंबर से दिसंबर 2025 के बीच 26 वीडियो इंटरव्यू और पॉडकास्ट जारी किए थे. कोर्ट में दायर की गई याचिका में दावा किया गया कि इन वीडियो में डायरेक्टर ने उनके और उनके परिवार के खिलाफ बहुत बुरे, झूठे और बेहद बदनामी वाले बयान दिए हैं. इस याचिका में अभिनव कश्यप के अलावा खुशबू हजारे और कई बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के भी नामों को शामिल किया गया है.

Advertisement

याचिका के मुताबिक, डायरेक्टर ने सलमान और उनके परिवार के खिलाफ कई अभद्र टिप्पणियां की थीं. उन्होंने एक्टर के प्रोफेशनल करियर को लेकर भी झूठे दावे किए. डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू में खान परिवार को 'दोषी' कहा. साथ ही उन्होंने सलमान की शक्ल, उम्र और निजी जिंदगी के बारे में बहुत गंदी-बदतमीजी वाली बातें कहीं. अभिनव कश्यप ने सलमान के पिता सलीम खान, और भाइयों अरबाज खान, सोहेल खान के खिलाफ भी बहुत अपमानजनक बातें बोली थीं.

कोर्ट ने अभिनव कश्यप को दिया क्या आदेश?

इस केस में मांग की गई है कि कोर्ट इन लोगों को आगे कभी भी ऐसी मानहानि वाली बातें या इंटरव्यू करने से हमेशा के लिए रोक दें, सारे विवादित कंटेंट हटें और डायरेक्टर बिना किसी शर्त माफी मांगें. कोर्ट ने भी अभिनव कश्यप के कमेंट्स को बदनामी भरे, सामने वाले को नीचा दिखाने, गाली-गलौज भरे और अपमानजनक माना है.

उनका कहना है कि ऐसे स्टेटमेंट्स पब्लिक की नजरों में सामने वाले की इमेज को खराब करते हैं. कोर्ट ने ये भी कहा कि इससे सलमान की इज्जत को भी अभिनव कश्यप और बाकी लोगों ने ठेस पहुंचाई है. उन्होंने साफ किया कि कोई भी इंसान किसी की फैमिली के खिलाफ कोई भी गंदी-बदनामी वाली बातें नहीं कर सकता और नहीं करनी चाहिए.

Advertisement

आखिर क्या है अभिनव कश्यप और सलमान का विवाद?

अभिनव कश्यप ने सलमान खान के साथ साल 2010 में आई 'दबंग' में काम किया था. इसके बाद वो इसके सीक्वल पर भी काम कर रहे थे, लेकिन तभी वो अचानक उससे निकल गए. बाद में उन्होंने सलमान और उनकी फैमिली पर कई गंभीर आरोप लगाए. फिर कई सालों बाद उन्होंने अपने इंटरव्यूज में सलमान को लेकर अपमानजनक बातें कहीं. सलमान के साथ-साथ आमिर खान और शाहरुख पर भी डायरेक्टर ने टिप्पणियां की.

सलमान ने भी अभिनव के कमेंट्स पर रिएक्ट किया था. 'बिग बॉस 19' के दौरान उन्होंने डायरेक्टर से ऐसी बातें ना कहने और अच्छा काम करने की सलाह दी थी. सुपरस्टार ने अभिनव को एक अच्छा राइटर भी बताया था, लेकिन तब भी डायरेक्टर ने अपना रवैया नहीं बदला और सलमान के खिलाफ अभद्र बातें बोलने लगे.

---- समाप्त ----