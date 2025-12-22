सलमान खान की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का टीजर कब होगा रिलीज? सामने आई तारीख

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान 27 दिसंबर को अपना 60वां जन्मदिन सेलिब्रेट करने वाले हैं. भाईजान के बर्थडे को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं. इस बीच एक्टर की अपकमिंग फिल्म बैटल ऑफ गलवान को लेकर बड़ा अपडेट आया है.

बॉलीवुड हंगामा के सोर्स के मुताबिक, 'फिल्म की टीम कुछ समय से टीजर पर काम कर रही है. उन्हें लगता है कि 27 दिसंबर इस एसेट को रिलीज करने का सही समय है. यह बैटल ऑफ गलवान की दुनिया से लोगों को परिचित कराएगा और दर्शकों को फिल्म की भव्यता और स्केल का अंदाजा देगा. इसमें सलमान खान को भी उनके पूरे जलवे में दिखाया जाएगा, जिसे फैंस जरूर पसंद करेंगे.'

पहले आएंगे फिल्म के पोस्टर!

वहीं सोर्स ने ये भी बताया, 'टीजर आने से पहले मेकर्स 'बैटल ऑफ गलवान' के एक या दो पोस्टर भी रिलीज़ करेंगे. यह 25 दिसंबर या 26 दिसंबर को सामने आ सकते है और इसके बाद टीजर 27 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा.' हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं हुई है.

वहीं अपने जन्मदिन से पहले सलमान खान ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं और अपनी बॉडी को फ्लॉन्ट किया है. जिसमें उन्होंने कैप्शन लिखा, 'काश, मैं 60 में भी ऐसा ही दिखूं.' उनके इस लुक को देख फैंस भी हैरान हो गए.

फिल्म बैटल ऑफ गलवान के बारे में

अपूर्व लाखिया के डायरेक्शन में बन रही बैटल ऑफ गलवान 2020 में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हुई भयानक झड़प की कहानी है. जिसमें बिना किसी हथियार के इस्तेमाल के भी सैनिकों की जान चली गई थी. क्योंकि सैनिकों ने लाठियों और पत्थरों से हाथ-से-हाथ की लड़ाई लड़ी, जिससे यह हाल के भारतीय इतिहास की सबसे भावनात्मक कहानियों में से एक बन गई.

इस फिल्म में सलमान खान के साथ एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह भी नजर आएंगी. PTI को दिए एक इंटरव्यू में, सलमान के बारे में बात करते हुए चित्रांगदा सिंह ने बताया था, 'सलमान बहुत बड़ा नाम हैं, और मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रही हूं.'

