सलमान खान की ‘बैटल ऑफ गलवान’ पर संकट! मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देगी हरी झंडी, टलेगी रिलीज?

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान जल्द ही फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ में नजर आने वाले हैं. अपूर्वा लखिया के निर्देशन में बनी इस फिल्म की रिलीज डेट पहले 17 अप्रैल तय की गई थी. जहां सलमान के फैंस उन्हें बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं अब एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फिल्म की रिलीज टल सकती है.

बदली जाएगी रिलीज डेट?

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, सलमान खान और फिल्म की टीम दोनों ही फिल्म की रिलीज को आगे बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं. सोर्स ने बताया- बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग अभी पूरी नहीं हुई है और री-शूट में उम्मीद से ज्यादा वक्त लग रहा है. 9 फरवरी से मुंबई की गोल्डन टोबैको फैक्ट्री में एक हफ्ते का शूट शेड्यूल शुरू होगा. इसके बाद भी कुछ दिनों की शूटिंग बाकी रहेगी और फरवरी के आखिर तक फिल्म की शूटिंग पूरी होगी.

सोर्स ने आगे कहा- इसके बाद डायरेक्टर अपूर्वा लखिया री-शूट किए गए हिस्सों की एडिटिंग शुरू करेंगे. इतना ही नहीं, नियमों के मुताबिक फिल्म को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भी दिखाना जरूरी है, और इस प्रोसेस में भी वक्त लग सकता है. इन दोनों वजहों से मेकर्स को लग रहा है कि 17 अप्रैल की डेडलाइन पूरी करना मुश्किल होगा.

सलमान खान इस फिल्म को लेकर खासे गंभीर हैं. सूत्र के मुताबिक- सलमान का मानना है कि इतनी खास और देशभक्ति से जुड़ी फिल्म को जल्दबाजी में नहीं लाना चाहिए. उन्होंने टीम से साफ कहा है कि फिल्म को समय देकर अच्छे से तैयार किया जाए, ताकि फाइनल प्रोडक्ट दमदार, असरदार और सिनेमैटिक लगे.

फैंस को लगा झटका!

हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सलमान खान और अपूर्वा लखिया ने अभी तक फाइनल फैसला नहीं लिया है और कुछ दिनों में स्थिति साफ हो जाएगी. सूत्र ने यह भी बताया- सलमान भाई अनप्रेडिक्टेबल हैं. हालात जैसे भी हों, हो सकता है वो फिल्म 17 अप्रैल को ही रिलीज कर दें, लेकिन फिलहाल इसकी संभावना कम लग रही है.

‘बैटल ऑफ गलवान’ का टीजर पिछले साल सलमान खान के जन्मदिन पर रिलीज हुआ था. जहां फैंस को टीजर काफी पसंद आया, वहीं कुछ लोगों ने सलमान को ट्रोल भी किया था. उनका कहना था कि युद्ध जैसे सीन में सलमान का एक्सप्रेशन थोड़ा रोमांटिक लग रहा था.

यह फिल्म एक हार्ड-हिटिंग वॉर ड्रामा बताई जा रही है, जो साल 2020 में लद्दाख की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) पर हुए तनाव और उसमें शहीद हुए 20 भारतीय जवानों की कहानी दिखाती है. फिल्म में सलमान खान के अलावा चित्रांगदा सिंह, जैन शॉ, अंकुर भाटिया, अभिलाष चौधरी, विपिन भारद्वाज और हीरा सोहल भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे.

