'सलमान में था जोश-ऐश्वर्या को प्राइवेसी पसंद, हिंसक था उनका रिश्ता', बॉलीवुड प्रोड्यूसर का दावा

सुपरस्टार सलमान खान और ऐश्वर्या राय का रिश्ता एक बार फिर सुर्खियों में आया है. बॉलीवुड प्रोड्यूसर शैलेंद्र सिंह ने दोनों के रिलेशनशिप के उस दौर को याद किया जब कहा गया कि सलमान ने ऐश्वर्या पर हाथ उठाया था.

फिर सुर्खियों में सलमान-ऐश्वर्या का रिश्ता (Photo: IMDb)
बॉलीवुड के गलियारों में यूं तो कई रिश्तों की चर्चाएं रही हैं. लेकिन उनमें से जिस रिश्ते की चर्चा आज भी कहीं ना कहीं होती रहती है, वो है सलमान खान और ऐश्वर्या राय का रिलेशनशिप. 90s के अंत में दोनों के रिश्ते की शुरुआत हुई थी, जिसका अंत साल 2002 के आसपास एक बुरे नोट पर हुआ. 

फिर हुई सलमान-ऐश्वर्या के रिश्ते की चर्चा

सलमान खान और ऐश्वर्या राय के रिश्ते को कई कारणों से याद किया जाता है. कहा जाता है कि सलमान ऐश्वर्या के साथ जोर-जबरदस्ती किया करते थे. एक्ट्रेस ने अपने ब्रेकअप के बारे में भी एक इंटरव्यू में बताया था कि उनका रिश्ता एक बुरे सपने जैसा था, जो आखिरकार खत्म हुआ. हालांकि सलमान ने कभी ऐश्वर्या संग अपने ब्रेकअप पर सीधे तौर पर कमेंट नहीं किया. लेकिन अब एक बार फिर उन दोनों का रिश्ता सुर्खियों में आया है.

बॉलीवुड के प्रोड्यूसर शैलेंद्र सिंह ने सिद्धार्थ कन्नन संग बातचीत में उस वक्त को याद किया जब ऐसा कहा जाता था कि सलमान ने ऐश्वर्या के घर के बाहर हंगामा मचाया था. शैलेंद्र, सलमान और ऐश्वर्या से एक दौर में काफी करीब थे. उनकी दोस्ती दोनों एक्टर्स संग ठीक-ठाक थी. प्रोड्यूसर ने सलमान-ऐश्वर्या के रिश्ते पर कहा, 'मुझे कई बातों के बारे में पता है. ऐश्वर्या एक समय सचिन तेंदुलकर की ही बिल्डिंग में रहती थीं.'

'तब सलमान वहां गए थे, और वो सब कुछ हुआ था. ऐश्वर्या एक बार किसी अवॉर्ड शो में काले चश्मे लगाकर आई थीं, और ऐसे ही कुछ और चीजें. जैसे रोमियो एंड जूलियट में कहते हैं, ये एक हिंसक प्यार की कहानी है. सलमान बहुत जोशीले और पैशन वाले इंसान हैं, और ऐश्वर्या बहुत शालीन, सम्मान वाली हैं. उनके बारे में मुझे ये सब पता है. वो बहुत कमाल की और ब्रिलियंट हैं.'

सलमान-ऐश्वर्या संग रिश्तों पर क्या बोले प्रोड्यूसर?

प्रोड्यूसर ने आगे ऐश्वर्या के बारे में बताया कि वो उन्हें तबसे जानते थे, जब वो मॉडल राजीव मूलचंदानी को डेट करती थीं. वो उनका पहला रिलेशनशिप था. शैलेंद्र के मुताबिक एक्ट्रेस के ज्यादा रिश्ते नहीं रहे हैं क्योंकि वो बहुत प्राइवेट इंसान हैं. उनका मानना है कि लोगों को ऐश्वर्या की प्राइवेसी की इज्जत करनी चाहिए. 

शैलेंद्र ने इसी बातचीत में उस दिन को भी याद किया जब उनके और सलमान खान के रिश्तों में खटास आई थी. प्रोड्यूसर ने बताया कि वो एक फिल्म के लिए एक्टर के पास गए थे, लेकिन तभी उनकी दोस्ती में दरार आ गई.

शैलेंद्र ने कहा, 'हमारी दोस्ती बहुत गहरी थी, इसलिए मैं उसके पास गया और बोला कि भाई, मैं आपके साथ एक फिल्म बनाना चाहता हूं, पूरी कमर्शियल वाली, धमाकेदार प्रोजेक्ट. लेकिन हमारी मुलाकात वैसी नहीं हुई जैसी उम्मीद थी. जब मैं सलमान से मिलने गया, तो उन्होंने मीटिंग में ढेर सारे लोगों को बुलाया हुआ था. वो मेरी सलमान के साथ आखिरी मुलाकात थी. मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत अपमान हुआ.'

