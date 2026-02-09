'दो और दो पांच' की कॉपी होगी गोलमाल 5 की कहानी? अफवाहों पर रोहित शेट्टी का करारा जवाब

बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर रोहित शेट्टी की मच-अवेटेड फिल्म गोलमाल 5 की लंबे समय से चर्चा है. फैंस फिल्म से जुड़ी हर अपडेट के इंतजार में रहते हैं. लेकिन फिल्म को लेकर बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर तरह-तरह की खबरें सामने आ रही थीं. इसे देखते हुए रोहित शेट्टी ने एक स्टेटमेंट जारी किया है.
गोलमाल 5 पर फैली अफवाहों पर लगाया विराम
कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि ‘गोलमाल 5’ फिल्म की कहानी ‘दो और दो पांच’ से प्रेरित या उस पर आधारित है. अब इन सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए खुद फिल्म मेकर रोहित शेट्टी ने ऑफिशियल बयान जारी किया है. रोहित ने साफ किया कि ये सभी दावे गलत हैं. रोहित शेट्टी पिक्चर्स की ओर से जारी स्टेटमेंट में साफ तौर पर कहा गया है कि इस तरह की सभी खबरें पूरी तरह गलत, भ्रामक और तथ्यहीन हैं.
जारी किए गए स्टेटमेंट में लिखा- हम ऑनलाइन और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चल रही कुछ खबरों को लेकर एक सख्त स्पष्टीकरण देना चाहते हैं. इन खबरों में ये दावा किया जा रहा है कि ‘गोलमाल 5’ फिल्म, ‘दो और दो पांच’ से प्रेरित है या उस पर आधारित है. हम साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि इस तरह की सभी खबरें पूरी तरह गलत, भ्रामक और असत्य हैं. हम सभी मीडिया संस्थानों, पब्लिशर्स, पोर्टल्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से आग्रह करते हैं कि वो बिना पुष्टि की गई या गलत जानकारी को प्रकाशित या प्रसारित न करें.
गलत खबर चलाने वालों के खिलाफ होगा एक्शन
'रोहित शेट्टी या ‘गोलमाल 5’ से जुड़ी कोई भी खबर, अपडेट या स्पष्टीकरण प्रकाशित करने से पहले, उसे रोहित शेट्टी पिक्चर्स की आधिकारिक पीआर टीम या हमारे साथ सत्यापित किया जाना चाहिए. ऐसा न करने पर पब्लिकेशन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.'
प्रोडक्शन हाउस ने चेतावनी देते हुए सभी से जिम्मेदारी से खबर पब्लिश करने का आग्रह किया और गलत खबरों को जल्द से जल्द सुधारने या हटाने का अनुरोध किया है.
रोहित शेट्टी की ‘गोलमाल’ फ्रेंचाइजी दर्शकों के बीच पहले से ही सबसे ज्यादा पॉपुलर रही है, ऐसे में फिल्म को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट हाई लेवल पर है. रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी गोलमाल फ्रेंचायजी की पहली फिल्म गोलमाल: फन लिमिटेड 2006 में रिलीज हुई थी. फिल्म में अजय देवगन, अरशद वारसी, तुषार कपूर, शरमन जोशी, रिमी सेन, परेश रावल अहम रोल्स में थे. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी.