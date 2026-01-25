शादी को हुए 20 साल, एनिवर्सरी पर रिद्धिमा ने शेयर किया वेडिंग वीडियो, ऋषि कपूर की दिखी झलक

बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर साहनी अपनी शादी की 20वीं सालगिरह मना रही हैं और उन्होंने अपनी शादी की फिल्म का एक प्यारा थ्रोबैक पोस्ट शेयर किया है. दिवंगत एक्टर ऋषि कपूर और उनकी पत्नी नीतू कपूर की बेटी रिद्धिमा ने 25 जनवरी 2006 को दिल्ली के बिजनेसमैन भरत साहनी से शादी की थी.

वीडियो में उनकी शानदार शादी की सेरेमनी के पल दिखाए गए हैं. जिसमें ऋषि कपूर भरत को मंडप तक ले जा रहे हैं, रणबीर कपूर अपनी बहन रिद्धिमा को श्वेता बच्चन और परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ मंडप तक ले जा रहे हैं, कपल एक-दूसरे को वरमाला पहना रहा है, और रिद्धिमा और उनके पिता ऋषि कपूर के बीच एक प्यारा मोमेंट दिखाया गया है.

रिद्धिमा कपूर ने क्या पहना था?

अपनी शादी की सेरेमनी के लिए, रिद्धिमा ने एक क्लासिक ब्राइट रेड लहंगा पहना है. जिसे लंबे समय से परिवार के दोस्त और जाने-माने फैशन डिजाइनर अबू जानी संदीप खोसला ने डिजाइन किया था. सोने की पिट्टा कढ़ाई, गोटा पत्ती का काम, ब्रोकेड डिजाइन और नाजुक धागे के काम से सजे इस लहंगे में एक ब्लाउज, मैचिंग लहंगा स्कर्ट और एक भारी कढ़ाई वाला दुपट्टा शामिल था.

रणबीर कपूर भी डैशिंग लग रहे थे

रणबीर ने अपनी बहन की शादी की सेरेमनी के लिए आइवरी और ब्लैक शेरवानी में एक शार्प लुक कैरी किया था. इसमें एक ब्लैक बंदगला जैकेट थी, जिस पर आइवरी कढ़ाई, सेक्विन वर्क और नाजुक मोतियों का काम था. उन्होंने इसे मैचिंग ग्रे सिल्क कुर्ता और पैंट सेट के साथ पहना था. एक सुनहरी पगड़ी ने उनके दूल्हे के भाई के लुक को पूरा किया.

रिद्धिमा ने अपनी पोस्ट में क्या लिखा

शादी का वीडियो शेयर करते हुए, रिद्धिमा ने याद किया कि कैसे 20 साल पहले उनके माता-पिता ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें 'अपने प्यार, आशीर्वाद और प्रार्थनाओं के साथ एक नई ज़िंदगी' में भेजा था.

अपने पति की तारीफ करते हुए उन्होंने लिखा, 'भरत, तुममें मुझे एक ऐसा पार्टनर मिला है जो हर मुश्किल समय में मेरे साथ खड़ा रहा है - मेरा हाथ, मेरा दिल और हमारी जिंदगी एक साथ संभाले हुए. हमारी जिंदगी के सफर को इतना यादगार और हमारे घर को प्यार से भरने के लिए धन्यवाद. इतने सालों बाद भी, हमने जो जिंदगी एक साथ बनाई है, उसे देखकर आज भी मेरे चेहरे पर वही मुस्कान आ जाती है. 20 साल का प्यार, विकास और साथ. आज भी हर दिन तुम्हें ही चुनती हूं.'

