सुशांत केस में फंसने के बाद करियर पर लगा ब्रेक, 7 साल बाद कमबैक कर इमोशनल हुईं रिया चक्रवर्ती

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने हाल ही में 20 नई फिल्में और वेब सीरीज अनाउंस की. इसमें अनिल कपूर, विजय वर्मा, रिया चक्रवर्ती स्टारर 'फैमिली बिजनेस' नाम से वेब सीरीज भी शामिल थी. सीरीज में अनिल कपूर और विजय वर्मा के बीच तगड़ी टक्कर को दिखाया गया है, जिसके बीच में रिया का किरदार फंसा है. फैंस इस सीरीज के लिए काफी एक्साइटेड दिखे हैं.

एक्टिंग कमबैक पर क्या बोलीं रिया?

नेटफ्लिक्स की 'फैमिली बिजनेस' सीरीज रिया चक्रवर्ती के लिए बेहद खास है क्योंकि वो इस प्रोजेक्ट से लगभग सात साल बाद कैमरा के सामने आई हैं. इन सात सालों में रिया ने अपनी निजी जिंदगी में काफी कुछ झेला है. अब एक्ट्रेस ने अपनी वापसी पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो अपने कमबैक पर बात कर रही हैं. रिया ने नेटफ्लिक्स इवेंट के लिए तैयार होते हुए कहा है कि ये पल उनके लिए विश्वास ना करने के बराबर है.

वीडियो में एक्ट्रेस का कहना है, 'मैंने 7 साल बाद कोई फिल्म की है. आखिरी बार 2019 में मैंने चेहरे के लिए शूटिंग की थी, और अब मेरा अगला शो रिलीज होने वाला है. सच में ये बहुत अजीब लग रहा है, जैसे सपना सा. मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं दोबारा एक्टिंग करूंगी. ये सब एकदम सच नहीं लगता है, क्योंकि ये तो सपना जैसा है ना? जैसे, 17 साल की उम्र में ये मेरा सपना था, फिर सब कुछ ऐसा हो गया, और मुझे काम मिलना बंद हो गया.'

'मुझे उस सपने में और नहीं जीना था. फिर भी, आप उसी में वापस आ गए हो, लेकिन अब आप बहुत बदल गए हो. क्योंकि अब आपका करियर अलग है. कई तरीकों से ये चीज अब आपके लिए पहले जितनी जरूरी नहीं रही, लेकिन कई तरीकों से अब ये पहले से भी ज्यादा मायने रखती है, है ना? ये वो तरह का एंटरटेनमेंट है जो पहले से स्क्रिप्टेड है. अरे, वो भी तो स्क्रिप्टेड ही था.'

कमबैक पर इमोशनल हुईं रिया चक्रवर्ती

अपने वीडियो के कैप्शन में रिया ने सभी मेकर्स को धन्यवाद कहते हुए एक इमोशनल नोट लिखा, '7 साल हो गए हैं जब से मैं सेट पर गई थी, लेकिन मैं आज भी वही लड़की हूं जो 17 साल की उम्र में मुंबई आई थी, बस एक्टिंग का सपना लेकर. मेरा एक हिस्सा तो आगे बढ़ गया, लेकिन मेरा एक हिस्सा वहीं रुक गया और इंतजार करता रहा. और अब मैं फिर से यहां हूं, अपनी जिंदगी के दूसरे चैप्टर में. लगता है कि जिंदगी वही होती है जो तब होती है जब तुम दूसरे प्लान बनाने में बिजी रहते हो.'

रिया चक्रवर्ती साल 2020 में सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद ड्रग्स केस में फंस गई थीं. उन्हें अरेस्ट किया गया था. इस दौरान उनपर कई आरोप लगे थे, लेकिन फिर कोर्ट से एक्ट्रेस को राहत मिली. इसके बाद रिया ने एक्टिंग छोड़कर बिजनेस में ध्यान लगाया. साथ ही साथ उन्होंने पॉडकास्ट करने शुरू किए.

