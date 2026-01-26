Republic Day 2026: आलिया भट्ट की बेटी ने बनाया तिरंगा, इन सितारों ने दी गणतंत्र दिवस की बधाई

आज भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस गर्व के साथ मना रहा है. इस खास मौके पर पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है. सोशल मीडिया पर फैंस और सेलेब्रिटीज की तरफ से शुभकामनाओं का तांता लगा हुआ है. अनुपम खेर, अक्षय कुमार से लेकर कई बॉलीवुड सितारों ने भी इस खास दिन दिल छू लेने वाले मैसेज शेयर किए हैं.
दिग्गज बॉलीवुड एक्टर अनुपर खेर ने अपने सोशल मीडिया पेज पर भारतीय झंडे के वीडियो के साथ गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी. एक्टर ने लिखा, 'आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं! Happy Republic day to all. जय हिन्द! जय भारत! भारत माता की जय! वंदे मातरम्!
बॉलीवुड की सबसे हसीन एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने गणतंत्र दिवस के मौके पर अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर हमारे राष्ट्रीय ध्वज के साथ एक फोटो शेयर की. फोटो में देखा जा सकता है कि भारतीय झंडा हाथ से बना हुआ लग रहा है, साथ ही उसपर 'राहा' का जिक्र है. यानी ऐसा लग रहा है आलिया-रणबीर की बेटी ने ही इसे बनाया है.
सनी देओल ने किया पोस्ट
अपनी फिल्म बॉर्डर 2 को लेकर सुर्खियों में बने सनी देओल ने भी गणतंत्र दिवस के मौके पर पोस्ट किया है. एक्टर ने फिल्म बॉर्डर का वीडियो शेयर कर लिखा, 'अपने आन, मान, और शान से ऊपर हिंदुस्तान को रखते हैं ये मिट्टी के बेटे!
वहीं बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर भारतीय झंडे के वीडियो के साथ गणतंत्र दिवस का एक दिल छू लेने वाला मैसेज शेयर किया. एक्टर ने लिखा, 'ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं. गर्व से कहो हम भारतीय हैं...'
अनिल कपूर ने भी दी बधाई
ऋतिक रोशन ने भी दी बधाई
इस खबर पर अपडेट जारी...