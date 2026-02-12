सेट पर एक्ट्रेस के 'क्यूट' बिहेवियर से परेशान रत्ना पाठक, मगर आलिया से इम्प्रेस

बॉलीवुड की सीनियर एक्ट्रेस रत्ना पाठक शाह अपनी बातें बेबाकी से लोगों के सामने रखने के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने कई बार इंडस्ट्री के बारे में खुलकर अपनी राय सामने रखी है. हाल ही में रत्ना पाठक शाह ने इंडस्ट्री में आईं न्यू ऐज हीरोइन्स को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है.

नई हीरोइन्स की कौनसी आदत से परेशान हैं रत्ना पाठक?

पिंकविला संग बातचीत के दौरान रत्ना पाठक ने आलिया भट्ट को लेकर बात की. उन्होंने एक्ट्रेस के साथ फिल्म 'कपूर एंड सन्स' में काम किया था. रत्ना पाठक ने आलिया की तारीफ करने के साथ-साथ बाकी एक्ट्रेसेज पर तंज कसा, जो सेट पर क्यूट बनने कोशिश में बुरा काम करती हैं.

रत्ना पाठक ने आलिया के बारे में कहा, 'वो बहुत ध्यान से सुनती-देखती थी. मैंने जो उनके बारे में नोट किया था, वो सब ध्यान से देखती थी. वो हमेशा मॉनिटर पर नजर रखती रहती थीं. अपनी एक्टिंग करते वक्त नहीं, लेकिन जब बाकी लोग काम कर रहे होते थे, तब भी. वो बहुत बारीकी से सब कुछ ऑब्जर्व करती थी.'

'वो ज्यादा बात नहीं करती थी, जो की काफी शॉकिंग था. क्योंकि जो यंग एक्ट्रेसेज होती हैं, उन्हें लगता है कि सेट पर हर वक्त क्यूट-क्यूट वाली, मस्ती करने वाली बनकर रहना जरूरी है. उन्हें लगता है कि ऐसा करके उनकी मदद होगी. लेकिन ज्यादातर मामलों में इससे उनकी एक्टिंग खराब हो जाती है. अलिया ऐसी नहीं है.'

आलिया की किस आदत से इंप्रेस हुईं रत्ना पाठक?

रत्ना पाठक ने आगे आलिया की तारीफ करते हुए कहा, 'मैं आलिया से बहुत इंप्रेस हुई. वो खुद को बहुत शांत रखती थी. मुझे लगता है हमने 4-5 शब्दों से ज्यादा बात नहीं की. अफसोस कि हमारे साथ कोई सीन्स नहीं थे. लेकिन मुझे लगा वो बहुत ज्यादा टैलेंट वाली और फोकस वाली लड़की है. मुझे वो अच्छी लगी.'

फिल्म 'कपूर एंड सन्स' में रत्ना पाठक शाह ने सिद्धार्थ मल्होत्रा और फवाद खान की मां का रोल प्ले किया था. वहीं आलिया फिल्म में सिद्धार्थ की गर्लफ्रेंड बनी थीं. इसे शकुन बत्रा ने डायरेक्ट किया था. वहीं फिल्म करण जौहर के प्रोडक्शन में बनी थी जो बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट भी साबित हुई.

