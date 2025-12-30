2026 में बजेगी शहनाई! विजय देवरकोंडा की दुल्हन बनेंगी रश्मिका मंदाना, महल में होगी रॉयल वेडिंग, सामने आई डेट

दिल थामकर रहिए, क्योंकि साल 2026 में साउथ सिनेमा के 2 बड़े सुपरस्टार्स शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. जी हां, जोरों-शोरों से चर्चा है कि रूमर्ड लव बर्ड्स विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना नए साल में शादी करके नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे. दोनों की शादी की खबरें सुर्खियों में बनी हुई हैं. फैंस भी कपल की शादी को लेकर सुपर एक्साइटेड हैं.

सामने आई शादी की तारीख

हिंदुस्तान टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, रश्मिका और विजय देवरकोंडा 2026 में रॉयल वेडिंग करेंगे. सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि रश्मिका और विजय की शादी 26 फरवरी 2026 को उदयपुर के एक हैरिटेज पैलेस में होगी. वहीं, उनके प्री-वेडिंग फंक्शन्स भी होंगे.

रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि कपल ने अपनी शादी के लिए शहर की हेरिटेज प्रॉपर्टीज में से एक को फाइनल कर लिया है. विजय और रश्मिका की शादी की जानकारी देते हुए सूत्र ने कहा- रश्मिका और विजय की शादी 26 फरवरी को उदयपुर के एक महल में होने वाली है. उन्होंने एक हेरिटेज प्रॉपर्टी को फाइनल कर लिया है.

'अपनी सगाई की तरह ही कपल अपनी शादी को भी इंटीमेट रखना चाहता है, जिसमें सिर्फ दोनों के परिवारवाले और करीबी रिश्तेदार शामिल होंगे.' हालांकि, अभी तक ये साफ नहीं है कि क्या रश्मिका और विजय इंडस्ट्री के अपने दोस्तों के लिए अलग से रिसेप्शन पार्टी होस्ट करेंगे या नहीं.

2025 में कपल ने की थी सगाई

बता दें कि रश्मिका और विजय को लेकर लंबे वक्त से चर्चा है कि दोनों सीक्रेटली एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. अक्टूबर 2025 में दोनों की सगाई की खबरें सामने आई थीं. सगाई काफी इंटीमेट तरीके से हुई थी. सिर्फ दोनों के परिवारवाले ही जश्न का हिस्सा बने थे. अब दोनों की शादी की चर्चा है. हालांकि, रश्मिका या विजय में से किसी ने भी अब तक अपनी डेटिंग, सगाई या फिर शादी की रिपोर्ट्स को कंफर्म नहीं किया है. मगर फैंस दोनों को दुल्हन-दूल्हा बनते देखने के लिए बेताब हैं.

