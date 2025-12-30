scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

2026 में बजेगी शहनाई! विजय देवरकोंडा की दुल्हन बनेंगी रश्मिका मंदाना, महल में होगी रॉयल वेडिंग, सामने आई डेट

साल 2026 में विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना दो से हमेशा के लिए एक होने जा रहे हैं. दोनों की शादी की तारीख भी सामने आ चुकी है. नए साल में कपल सात फेरे लेकर सात जन्मों तक साथ रहने की कसमें खाने को तैयार है. तो आप एक्साइटेड हैं ना?

Advertisement
X
विजय देवरकोंडा की दुल्हन बनेंगी रश्मिका? (Photo: Screengrab)
विजय देवरकोंडा की दुल्हन बनेंगी रश्मिका? (Photo: Screengrab)

दिल थामकर रहिए, क्योंकि साल 2026 में साउथ सिनेमा के 2 बड़े सुपरस्टार्स शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. जी हां, जोरों-शोरों से चर्चा है कि रूमर्ड लव बर्ड्स विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना नए साल में शादी करके नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे. दोनों की शादी की खबरें सुर्खियों में बनी हुई हैं. फैंस भी कपल की शादी को लेकर सुपर एक्साइटेड हैं. 

सामने आई शादी की तारीख

हिंदुस्तान टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, रश्मिका और विजय देवरकोंडा 2026 में रॉयल वेडिंग करेंगे. सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि रश्मिका और विजय की शादी 26 फरवरी 2026 को उदयपुर के एक हैरिटेज पैलेस में होगी. वहीं, उनके प्री-वेडिंग फंक्शन्स भी होंगे.

सम्बंधित ख़बरें

rashmika mandanna film mysaa
'मैसा' का टीजर रिलीज, रश्मिका का दिखा योद्धा अवतार; देखें मूवी मसाला
Rashmika Mandanna in Mysaa First Look
हाथ में बंदूक-चेहरे पर जख्म, रश्मिका मंदाना का 'मायसा' से फर्स्ट लुक रिवील
Thamma, The Girlfriend
OTT Release: 'थामा', 'द गर्लफ्रेंड', 'माई सीक्रेट सैंटा'... ओटीटी पर आईं ये फिल्में-वेब सीरीज
Rashmika
दुल्हन बनेंगी Rashmika? शादी पर तोड़ी चुप्पी, कहा...
Vijay Rashmika
Rashmika के दूल्हा बनेंगे Vijay, कंफर्म की शादी!

रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि कपल ने अपनी शादी के लिए शहर की हेरिटेज प्रॉपर्टीज में से एक को फाइनल कर लिया है. विजय और रश्मिका की शादी की जानकारी देते हुए सूत्र ने कहा- रश्मिका और विजय की शादी 26 फरवरी को उदयपुर के एक महल में होने वाली है. उन्होंने एक हेरिटेज प्रॉपर्टी को फाइनल कर लिया है.

'अपनी सगाई की तरह ही कपल अपनी शादी को भी इंटीमेट रखना चाहता है, जिसमें सिर्फ दोनों के परिवारवाले और करीबी रिश्तेदार शामिल होंगे.' हालांकि, अभी तक ये साफ नहीं है कि क्या रश्मिका और विजय इंडस्ट्री के अपने दोस्तों के लिए अलग से रिसेप्शन पार्टी होस्ट करेंगे या नहीं.

Advertisement

2025 में कपल ने की थी सगाई

बता दें कि रश्मिका और विजय को लेकर लंबे वक्त से चर्चा है कि दोनों सीक्रेटली एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. अक्टूबर 2025 में दोनों की सगाई की खबरें सामने आई थीं. सगाई काफी इंटीमेट तरीके से हुई थी. सिर्फ दोनों के परिवारवाले ही जश्न का हिस्सा बने थे. अब दोनों की शादी की चर्चा है. हालांकि, रश्मिका या विजय में से किसी ने भी अब तक अपनी डेटिंग, सगाई या फिर शादी की रिपोर्ट्स को कंफर्म नहीं किया है. मगर फैंस दोनों को दुल्हन-दूल्हा बनते देखने के लिए बेताब हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement