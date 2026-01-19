scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

विजय देवरकोंडा संग शाही शादी करेंगी रश्मिका मंदाना? तोड़ी चुप्पी- 4 साल हो गए हैं...

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी को लेकर चर्चाएं तेज हैं. सगाई के बाद से ही कहा जा रहा है कि दोनों उदयपुर में सात फेरे लेने वाले हैं. रश्मिका ने इस पर चुप्पी तोड़ी है. एक्ट्रेस ने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि 4 साल से इसकी चर्चा चल रही हैं.

Advertisement
X
रश्मिका मंदाना ने की शादी पर बात (Photo: ITG)
रश्मिका मंदाना ने की शादी पर बात (Photo: ITG)

पिछले कई महीनों से यह सवाल चर्चा में है कि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा आखिर शादी कब करने वाले हैं. खासतौर पर तब से, जब विजय की टीम ने अक्टूबर 2025 में फिल्म दशहरा की रिलीज से पहले सगाई की पुष्टि की थी. खबरें थी कि विजय-रश्मिका 26 फरवरी को उदयपुर में शादी करने वाले हैं. अब हाल ही में एक्ट्रेस ने इस बारे में बात की है और शादी की अटकलों पर चुप्पी तोड़ी है.

शादी के सवाल पर क्या बोलीं रश्मिका?

एक इवेंट में प्रीमा के साथ बातचीत के दौरान रश्मिका से पूछा गया कि क्या विजय से उनकी शादी की खबरें सही हैं, जिनमें शादी की तारीख और जगह भी शामिल है. इस पर रश्मिका ने कहा- इन अफवाहों को शुरू हुए चार साल हो गए हैं, है ना? और लोग वही सवाल बार-बार पूछ रहे हैं. लोग उसी बात का इंतजार कर रहे हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Salman Khan,Rashmika Mandanna
सलमान की सिकंदर क्यों हुई फ्लॉप? रश्मिका बोलीं- स्क्रिप्ट बदल गई...
Rashmika and Vijay
Rome में Vijay संग Rashmika का दिखा रोमांस!
Vijay Deverakonda and Rashmika Mandanna
विजय की दुल्हन बनेंगी रश्मिका, महल में होगी रॉयल वेडिंग, सामने आई डेट
rashmika mandanna film mysaa
'मैसा' का टीजर रिलीज, रश्मिका का दिखा योद्धा अवतार; देखें मूवी मसाला
Rashmika Mandanna in Mysaa First Look
हाथ में बंदूक-चेहरे पर जख्म, रश्मिका मंदाना का 'मायसा' से फर्स्ट लुक रिवील

इवेंट में मौजूद फैंस को लगा कि रश्मिका फाइनली शादी की खबरों पर विराम लगाने वाली हैं. लेकिन एक्ट्रेस ने आगे कहा- लेकिन आज की सच्चाई यह है कि मैं इस बारे में तभी बात करूंगी, जब सही समय आएगा. जब बात करने का समय होगा, तब हम इस पर बात करेंगे.

उन्होंने होस्ट से यह भी कहा कि वह ऑफ कैमरा इस बारे में बात कर सकती हैं, लेकिन कैमरे के सामने नहीं.

Advertisement

जब पब्लिक अपीयरेंस से दिया कंफर्मेंशन

अक्टूबर 2025 में सगाई की खबर सामने आने के बाद से रश्मिका और विजय को इंगेजमेंट रिंग पहने हुए देखा गया है, लेकिन दोनों ने अब तक इस पर खुलकर कुछ नहीं कहा है. नवंबर में रश्मिका की फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' की सक्सेस इवेंट में विजय ने उनके हाथ पर प्यार से किस किया था, जिसके बाद उनके रिश्ते पर मुहर लग गई थी. दोनों ने न्यूयॉर्क में 43वीं इंडिया डे परेड का नेतृत्व किया था और पिछले साल भारत बियॉन्ड बॉर्डर्स नाम के एक इवेंट में भी साथ नजर आए थे. इसके अलावा, वे दोस्तों के साथ न्यू ईयर वेकेशन पर भी गए थे.

दिसंबर में कपल के करीबी ने HT को बताया था कि- रश्मिका और विजय की शादी 26 फरवरी को उदयपुर के एक महल में होने वाली है. उन्होंने वहां की एक हेरिटेज प्रॉपर्टी फाइनल कर ली है. सगाई की तरह ही, शादी को भी बेहद निजी रखने की योजना है, जिसमें सिर्फ करीबी लोग शामिल होंगे. हालांकि, यह अभी साफ नहीं है कि शादी के बाद वे हैदराबाद लौटकर फिल्म इंडस्ट्री के दोस्तों के लिए कोई पार्टी देंगे या नहीं.

रश्मिका और विजय ने 2018 की हिट फिल्म गीता गोविंदम और 2019 की फिल्म डियर कॉमरेड में साथ काम किया था. पिछले साल छावा, सिकंदर, कुबेरा, थम्मा और द गर्लफ्रेंड में नजर आने के बाद रश्मिका अब जल्द ही कॉकटेल 2 और मायसा में दिखेंगी. वहीं विजय पिछले साल किंगडम में नजर आए थे और उनके पास राउडी जनार्दन और एक बिना नाम वाली फिल्म भी आने वाली है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement