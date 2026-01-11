scorecardresearch
 
भारत में गूंजेगी Fa9la फेम फ्लिपराची की आवाज, धुरंधर 2 की रिलीज के बीच इस दिन होगा मेगा शो

फिल्म 'धुरंधर' की कास्टिंग के अलावा ऑडियंस के बीच मूवी के गाने भी काफी फेमस हुए. जिसमें 'FA9LA' गाना नंबर 1 पर शामिल है. अब इस गाने को आवाज देने वाले रैपर फ्लिपराची भारत आने वाले हैं.

भारत टूर पर आएंगे सिंगर फ्लिपराची (Photo: Instagram/@flipperachay)
भारत टूर पर आएंगे सिंगर फ्लिपराची (Photo: Instagram/@flipperachay)

बीते कई दिनों से सोशल मीडिया पर 'याखी दूस-दूस अइंदी खोश फसला, याखी तफ़ूज़ तफ़ूज़ वल्लाह खोश रक़्सा' यही सुनाई दे रहा है. ये ही वो ही गाना है, जो फिल्म धुरंधर में अक्षय खन्ना के ऊपर फिल्माया गया. इस 'FA9LA' के सिंगर रैपर फ्लिपराची हैं. जो जल्द ही भारत आने वाले हैं.

फिल्म 'धुरंधर' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए एक महीने से ज्यादा का समय हो चुका है. फिल्म 850 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर चुकी है. ऐसे में फिल्म के गाने 'FA9LA' पर करोड़ों रील्स भी बन गई. जिससे सिंगर फ्लिपराची की फैन फॉलोइंग भारत में बढ़ गई. 

अब इसे देखते हुए अपने इंडियन फैंस को फ्लिपराची लाइव एंटरटेन करेंगे. जल्द ही भारत में उनका म्यूजिक टूर शुरू होने वाला है. जानिए, फ्लिपराची की म्यूजिक टूर की शुरुआत कहां से होगी.

इंस्टाग्राम पर दिया अपडेट
सिंगर, रैपर फ्लिपराची के इंडिया टूर की शुरुआत 14 मार्च 2026 से होगी. अपने ऑफिशियल इंस्टा हैंडल से फ्लिपराची ने इसकी जानकारी दी. म्यूजिक टूर की बाकी तारीखों और शहर की की घोषणा भी जल्द ही की जाएगी. इसके लिए उन्होंने इंडियन फैंस से सजेशन मांगे हैं. 

उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'भारत में पहले शो की तारीख अनाउंस हो गई है. हम 14 मार्च को बेंगलुरु में आने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं! जल्द ही और तारीखें जोड़ी जाएंगी. हमें किस शहर में रुकना चाहिए? कमेंट्स में अपने शहर का नाम बताएं.'

कौन हैं फ्लिपराची?
फ्लिपराची का असल नाम है हुसाम असीम. साल 1987 मनामा, बहरीन में जन्मे हुसाम का स्टेज नेम फ्लिपराची है. उन्होंने साल 2008 में DJ Outlaw की म्यूजिक कंपनी से जुड़कर खलीजी हिप-हॉप को उंचाई देने की नई कोशिश की और इसके जरिए अरब देशों की बोलचाल, स्लैंग, फोक कल्चर और उनके सामाजिक रंग-ढंग रैप का हिस्सा बन रहे हैं. अब उनकी आवाज अरब से निकलकर भारत तक पहुंच चुकी है. ये ही वजह है कि वो अब पहली बार भारत आ रहे हैं. अ

प्रमोशनल टूर का हिस्सा?
हालांकि आप फ्लिपराची के इंडिया टूर की तारीख पर गौर करे तो लगेगा कि धुरंधर फिल्ममेकर्स के प्रमोशनल का ये हिस्सा हो सकता है. क्योंकि धुरंधर-2  की रिलीज डेट 19 मार्च 2026 है. जबकि  14 मार्च को फ्लिपराची बेंगलुरु परफॉर्म करेंगे. ऐसे में ये टूर फिल्म के प्रमोशन का हिस्सा माना जा सकता है. फ्लिपराची के साथ धुरंधर का कोई एक्टर स्टेज शेयर करता है या नहीं देखना दिलचस्प होगा.

---- समाप्त ----
