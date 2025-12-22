'धुरंधर' में अक्षय खन्ना ने लूटी लाइमलाइट, फिल्म के एक्टर बोले- दूसरे पार्ट में रणवीर हावी होंगे...

आदित्य धर की 'धुरंधर' हर दिन बॉक्स ऑफिस पर एक नया कीर्तिमान बना रही है. हर किसी की जुबान पर सिर्फ फिल्म की तारीफ ही सुनी जा रही है. अक्षय खन्ना, जो इस फिल्म में विलेन बने हैं, उन्होंने अपनी परफॉरमेंस से सभी को हक्का-बक्का कर दिया है. उनके काम और डांस की चर्चा पूरे सोशल मीडिया पर हो रही है. लेकिन इस बीच फिल्म के मेन लीड रणवीर सिंह कहीं खोए नजर आए.

'धुरंधर' ने मचाया भौकाल, मगर क्यों नजरअंदाज हुए रणवीर?

रणवीर सिंह 'धुरंधर' में एक स्पाई एजेंट हमजा अली मजारी का रोल प्ले कर रहे हैं, जिसका असली नाम जसकीरत सिंह रंगी है. फिल्म में वो रहमान डकैत बने अक्षय खन्ना के साथ नजर आता है. उनका रोल वैसे तो साए की तरह छिपे रहना है. लेकिन इस कारण से उनकी परफॉरमेंस को उतनी वाहवाही नहीं मिल पा रही, जितनी उम्मीद की गई.

मगर रणवीर के पक्के फैंस और उनके को-स्टार्स उनकी तारीफ करने से पीछे नहीं हट रहे. हाल ही में 'धुरंधर' में काम कर चुके एक्टर अंकित सागर ने भी रणवीर की खूब तारीफ की है. साथ ही साथ उन्होंने सिद्धार्थ कन्नन संग बातचीत में ये भी बताया कि आखिर क्यों रणवीर की पहले पार्ट में उतनी तारीफ नहीं हो रही, जितनी अक्षय खन्ना की हो रही है.

अंकित सागर, जिन्होंने फिल्म में जावेद खनानी का रोल प्ले किया, उन्होंने कहा, 'रणवीर ने बहुत बढ़िया काम किया है. अक्षय खन्ना के किरदार में एक स्टाइलिश अंदाज था, जो पहले पार्ट में रणवीर के किरदार में बिल्कुल नहीं था. पहले पार्ट में तो रणवीर को बस इंट्रोड्यूस किया गया था. मुझे लगता है कि दूसरे पार्ट में वो पूरी तरह हावी हो जाएंगे. अगर फिल्म को दो हिस्सों में नहीं बांटा गया होता, तो बात कुछ और ही होती.'

अक्षय खन्ना को ऑस्कर देने पर क्या बोले अंकित सागर?

अंकित सागर ने आगे अक्षय खन्ना की परफॉरमेंस पर भी बात की. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर लोग एक्टर को ऑस्कर देने की बातें लिख रहे हैं. लेकिन हकीकत में अगर उन्हें ऑस्कर देना है, तो किस कैटेगरी में दिया जाए? अंकित सागर ने कहा, 'अक्षय ने फिल्म में जो कुछ भी किया है, लोग कह रहे हैं कि उन्होंने पूरी फिल्म अपने कंधों पर उठा रखी है. लेकिन लोग उनके लिए ऑस्कर किस कैटेगरी में मांग रहे हैं?

'उन्हें अभी तक उनका हक नहीं मिला है और अब फिल्म रिलीज होने के बाद मिल जाएगा. हम सब चाहते हैं कि उन्हें ऑस्कर मिले, लेकिन क्या फिल्म अभी तक ऑस्कर अकैडमी वालों तक पहुंची है? उन्हें अवॉर्ड मिलना चाहिए, लेकिन उसके बाद वो एक और रोल में नजर आएगा, फिर तो वो रुकने वाला नहीं है.'

बता दें कि 'धुरंधर' दो पार्ट्स में बनी कहानी है, जिसका दूसरा पार्ट 19 मार्च 2026 को रिलीज होगा. इस फिल्म के साथ 'केजीएफ' वाले यश भी अपनी मच-अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक' लेकर आ रहे हैं, जिसके लिए जनता एक्साइटेड है.

