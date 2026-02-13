scorecardresearch
 
रणवीर को धमकी देकर मांगे 1 करोड़, विदेश में बैठकर बिश्नोई गैंग का हैरी बॉक्सर कर रहा वसूली

मुंबई क्राइम ब्रांच एक्टर रणवीर सिंह को मिली धमकी केस की जांच में जुटी है. नई जानकारी के मुताबिक, बिश्नोई गैंग के हैरी बॉक्सर ने विदेश से वॉयस नोट भेजकर रणवीर सिंह को धमकी दी थी. एक्टर से एक करोड़ रुपए मांगे गए थे.

रणवीर सिंह को मिली धमकी मामले में नया अपडेट (Photo: Screengrab)
रणवीर सिंह को मिली धमकी मामले में नया अपडेट (Photo: Screengrab)

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह को बीते दिनों बिश्नोई गैंग की तरफ से मिली धमकी और पैसे मांगने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में पता चला है कि बिश्नोई गैंग के खास गुर्गों में से एक हैरी बॉक्सर ने वॉयस नोट के जरिए रणवीर सिंह को धमकी भेजकर एक करोड़ रुपए की वसूली मांगी थी.

पुलिस ले रही इंटरपोल की मदद

मुंबई क्राइम ब्रांच की प्राथमिक जांच में व्हाट्सएप वॉयस नोट में हैरी बॉक्सर की आवाज होने की पुष्टि हुई है. हालांकि इससे जुड़े अन्य साक्ष्यों को क्राइम ब्रांच इकट्ठा करने में जुटी है. क्राइम ब्रांच ने व्हाट्सएप वॉयस नोट को फॉरेंसिक में भेजा है और इसकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है. क्राइम ब्रांच के अनुसार, हैरी बॉक्सर ने रोहित शेट्टी के घर हुई फायरिंग के बाद रणवीर सिंह को उनके मैनेजर के मोबाइल नंबर पर धमकी भेजी थी.

इसमें एक्टर से पैसों की मांग की गई थी. इस धमकी के आने के बाद रणवीर सिंह की सुरक्षा बढ़ाई गई है. क्राइम ब्रांच ने रणवीर सिंह की मैनेजर का तीन दिन पहले बयान दर्ज किया है. धमकी को भेजने में वीपीएन नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया था और अब तक की जांच में उसकी लोकेशन विदेश की मिली है. इसे ट्रेस करने में इंटरपोल की मदद ली जा रही है. क्राइम ब्रांच ये पता करने में जुटी है कि जिस वक्त धमकी भेजी गई, उस वक्त वीपीएन का नेटवर्क किस देश का था. रणवीर के अलावा क्राइम ब्रांच ने बुधवार की रात को सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा के मैनेजर का भी बयान दर्ज किया है. दोनों मामलों की जांच जारी है. जल्द ही इस मामले में केस दर्ज किए जाने की उम्मीद है.

हैरी बॉक्सर ने क्या कहा था?
हैरी बॉक्सर ने एक्टर को धमकाते हुए कहा- राम राम सभी भाइयों को, मैं हैरी बॉक्सर लारेंस बिश्नोई गैंग से. आज का ये वॉइस नोट सभी बॉलीवुड वालों के लिए है, खासकर रणवीर सिंह के लिए है. रणवीर सिंह तुम्हारा वो इलाज करेंगे कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां याद रखेंगी. रणवीर सिंह तुम्हें बहुत ज्यादा शौक है सलाह देने का, कि सर जाओ आप एप्लिकेशन दे दो रिपोर्ट कर दो थाने में. ठीक, तूने भी कर दी रिपोर्ट थाने में कोई चक्कर नहीं है.अब सुन मेरी बात जितने भी मैनेजर या जो साथ काम करते हैं तुम्हारे साथ उनके घर की, कब ऑफिस जाते हैं, कब आते हैं परिवार कहां रहता है, सबकी डिटेल्स हमारे पास है.

''तुम्हारे को कुछ नहीं बोलेंगे हम, इनकी ऐसी तैसी करना चालू करेंगे. जो तुम्हारे नीचे काम करते हैं, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी. टाइम रहते लाइन पे आ जाओ. रणवीर सिंह तुमने जो बात बोली थी ना उस बात से मुकर गया इसलिए वॉयस नोट छोड़ रहे हैं तेरे को. या तो तू अपनी बात पर वापस आजा, नहीं तो बात पर मुकरने की सजा क्या होती है, वो हम तुझे बताएंगे. अब ठीक से आराम से सुनना तुम और रोहित शेट्टी दोनों. बॉलीवुड को बोल रहा हूं या तो टाइम रहते लाइन पर आ जाना, जिसको भी हम फोन करें, नहीं तो बाद में देखना क्या करते हैं. और दूसरी बात आज पुर्तगाल में फायरिंग करवाई है हमने.''

आज तक/इंडिया टुडे इस धमकी भरे मैसेज की पुष्टि नहीं करता है.

इंडस्ट्री में डर का माहौल

रणवीर से पहले फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के मुंबई स्थित घर के बाहर गोलीबारी हुई थी. उस वक्त डायरेक्टर घर पर ही मौजूद थे. हमले में वो सेफ रहे. लेकिन इस हमले ने स्टार्स की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं. गोलीबारी की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े लोगों ने ली थी. सोशल मीडिया पोस्ट में शुभम लोनकर, आरजू बिश्नोई और हैरी बॉक्सर का नाम सामने आया.

इंडस्ट्री के लोगों को लगातार गैंगस्टर्स की तरफ से मिल रही धमकियों ने तनाव पैदा किया हुआ है. सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा भी उनकी चपेट में आ गए हैं. इससे पहले कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर अटैक किया गया था. दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर और एल्विश यादव के घर के बाहर फायरिंग की घटना सामने आई. 

 

---- समाप्त ----
