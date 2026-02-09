scorecardresearch
 
'धुरंधर' ने मचाया भौकाल, सक्सेस के बाद शांति की तलाश में रणवीर सिंह? बोले- जिंदगी कभी...

रणवीर सिंह ने अपनी फिल्म 'धुरंधर' की सक्सेस के बाद अपनी जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें साझा की. उन्होंने कहा कि वो ऐसे पलों के बाद थोड़ी शांति ढूंढने की कोशिश करते हैं. आखिर एक्टर ने ऐसा क्यों कहा? जानें...

'धुरंधर' के बाद रणवीर की ख्वाहिश (Photo: Screengrab)
आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' थिएटर हो या ओटीटी, हर जगह भौकाल मचाती हुई नजर आ रही है. करीब 8 हफ्तों तक थिएटर्स में सक्सेसफुली चलने के बाद, नेटफ्लिक्स पर भी 'धुरंधर' नंबर 1 पर बनी हुई है. इंडिया समेत इसे दुनिया के हर कोने में देखा जा रहा है. 

सक्सेस के बाद क्या होती है रणवीर की इच्छा?

'धुरंधर' ने रणवीर सिंह की किस्मत भी पलटकर रख दी है. कोविड के बाद से एक्टर एक बड़ी सक्सेस की तलाश में थे, जो अब जाकर पूरी हुई है. ऐसे में इस खास पल को एक्टर अच्छे से एन्जॉय तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ-साथ थोड़ी शांति भी ढूंढने की कोशिश में है. हाल ही में HT संग बातचीत के दौरान रणवीर ने बताया कि उन्हें अपनी जिंदगी में इतने बड़े मोमेंट के बाद कुछ सुकून और शांति के पल भी चाहिए होते हैं, ताकि वो अपने पैशन के साथ जुड़े रह सकें. 

रणवीर सिंह ने कहा, 'मेरा जीवन कभी-कभी बहुत पागलपन भरा हो जाता है, और मुझे बहुत शांति की तलब रहती है. ऐसे पल चाहिए जहां सब कुछ शांत, स्थिर हो जाए. वो खामोशी जिसमें मैं फिर से खुद को सुन पाऊं, अपने शौक और जुनून से दोबारा जुड़ जाऊं, और सारा तनाव पिघलकर गायब हो जाए.'

'मेरे लिए अबू धाबी वो खास जगह है. वहां मैं थोड़ा स्लो हो जाता हूं, जैसे अल ऐन ओएसिस में टहलते हुए या फिर सादियात बीच क्लब में पूल के किनारे आराम से लेटे हुए. ये वो जगह है जहां मुझे हमेशा अपनी रफ्तार मिल जाती है, और ये बात मुझे बहुत पसंद है.' रणवीर ने इसी दौरान ये भी कहा कि ट्रैवलिंग उन्हें एहसास दिलाती है कि दुनिया कितनी बड़ी है और उनकी जिंदगी कितनी छोटी. ये एहसास एक्टर को और भी ज्यादा जमीन से जोड़ता है. 

रणवीर सिंह 'धुरंधर' से एक बार फिर छाने के लिए तैयार हैं. इस फिल्म का पार्ट 2 ईद के मौके पर यानी 19 मार्च को रिलीज किया जाएगा. 'धुरंधर 2' के साथ यश की 'टॉक्सिक' भी भिड़ने वाली है, जो एक और पैन इंडिया फिल्म है. दोनों फिल्मों का क्लैश अभी से जनता की एक्साइटमेंट को बढ़ा रहा है. 

