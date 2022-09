क्यों उड़ रही है रणवीर सिंह-दीपिका पादुकोण के अलग होने की अफवाह?

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की जोड़ी फैन्स के बीच बवाल मचाकर रखती है. दोनों जो कपल गोल्स देते हैं, वह अद्भुत नजर आता है. सोशल मीडिया पर दोनों के प्यार के किस्से लोग बड़े ही चाव से पढ़ना पसंद भी करते हैं. हाल ही में दीपिका पादुकोण की तबीयत खराब हुई थी. उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती किया गया था. हालांकि, बाद में उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया और अब वह पूरी तरह ठीक हैं. इसी बीच ट्विटर यूजर उमैर संधू ने 'ब्रेकिंग' खबर बताते हुए लिखा कि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जिसके बाद एक्ट्रेस की तबीयत खराब हुई.

उमैर के एक ट्वीट ने उड़ाई अफवाह

उमैर संधू जो खुद को क्र‍िट‍िक बताते हैं, उन्होंने लिखा कि 'ब्रेकिंग', रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है. बस फिर क्या था, इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर अफवाहें चलने लगीं कि दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ जो अलग होने की नौबत आ गई. जहां एक ओर लोग इनके प्यार के किस्से पढ़ते थे, अचानक शादी के चार साल बाद अलग होने की बातें सामने आने लगीं. रणवीर और दीपिका, दोनों के ही फैन्स के लिए यह बहुत बड़ा झटका था. फैन्स हैरान थे कि आखिर ऐसी खबरें उड़ कैसे सकती हैं, जब दोनों ही साथ में बेहद खुश नजर आते हैं. आखिर उमैर संधू ने इस तरह की खबर को ब्रेक करने का जिम्मा उठाया भी कैसे? यह बात सभी के लिए काफी शॉकिंग थी.

यूजर्स उमैर को सुना रहे खरी-खोटी

उमैर संधू का यह ट्वीट जबसे रणवीर और दीपिका के फैन्स के बीच वायरल हुआ है, वे खरीखरी उन्हें सुना रहे हैं. एक यूजर ने उमैर को लिखा कि तुम्हारी कटरीना कैफ की प्रेग्नेंसी वाली खबर भी झूठी थी. मुझे तुम्हारी इस न्यूज को लेकर भी डाउट हो रहा है. एक और यूजर ने तो उमैर संधू को फेक बताया है. तीसरे यूजर ने लिखा कि इन दोनों के बीच कुछ भी गलत नहीं हो सकता. ये दोनों एक-दूसरे को डिजर्व करते हैं. जिस तरह से दोनों अवॉर्ड फंक्शन में और पार्टी में स्पॉट होते हैं, उन्हें देखकर केवल कपल गोल्स ही हमें नजर आते हैं.

Nothing will go wrong between them. They both are attention seekers and deserve each other. The way they show up on every single award show and try to make it an avenue to narrate their personal life detauls every single time is beyond their approach if they had to do it alone.