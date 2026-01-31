बेटी आदिरा को अपनी तरह एक्ट्रेस बनाना चाहती हैं रानी मुखर्जी? बोलीं- वो खुश रहे...

बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी अपनी फिल्म 'मर्दानी 3' को लेकर चर्चा में हैं. इस पिक्चर को ऑडियंस और क्रिटिक्स से मिक्स रिव्यू मिले हैं. रानी लगातार अपनी फिल्म का प्रमोशन करने में बिजी हैं. इस बीच एक्ट्रेस से उनकी बेटी आदिरा को लेकर बात हो रही है. एक इंटरव्यू में रानी मुखर्जी ने बेटी आदिरा को डायरेक्टर यश चोपड़ा का पुनर्जन्म बताया था. तो वहीं दूसरे में उन्होंने कहा कि वो बेटी को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हैं. अब एक्ट्रेस से पूछा गया कि क्या वह अपनी तरह बेटी को भी एक्ट्रेस बनाना चाहती हैं?

बेटी को एक्ट्रेस बनाना चाहती हैं रानी मुखर्जी?

एक एजेंसी को दिए इंटरव्यू में रानी मुखर्जी ने पेरेंटिंग, मजबूत और स्वतंत्र बच्चे की परवरिश पर खुलकर बात की है. उन्होंने कहा कि वे चाहती हैं कि उनकी बेटी आदिरा हमेशा खुश रहे, चाहे वह करियर में कुछ भी चुन ले. रानी एक इवेंट का हिस्सा बनी थीं, जहां उन्होंने दिल्ली पुलिस की महिला अधिकारियों के साथ प्रभावशाली बातचीत की. एक पुलिसकर्मी ने उनसे पूछा कि क्या वे चाहती हैं कि आदिरा भी उनकी तरह एक्ट्रेस बने. 47 साल की रानी ने बताया कि उनकी बेटी फिलहाल ताइक्वांडो सीख रही है.

रानी मुखर्जी ने कहा, 'फिलहाल वो ताइक्वांडो सीख रही है. वो मजबूत और सशक्त बन रही है. भविष्य में वो जो भी चुन लेगी, मैं हमेशा उसका सपोर्ट करूंगी.' खुशी और सशक्तिकरण की अहमियत पर जोर देते हुए एक्ट्रेस ने शेयर किया कि एक महिला, बेटी, बहन और मां के तौर पर वे मानती हैं कि खुश इंसान आसपास के लोगों को भी खुशी बांटता है, और यही वे अपनी बेटी के लिए चाहती हैं. रानी ने कहा, 'क्योंकि महिला होने के अलावा मैं एक बेटी, बहन और मां भी हूं. मैं सच में मानती हूं कि जब हम खुश होते हैं, तो आसपास के लोगों को भी खुश रख पाते हैं. इसलिए मैं चाहती हूं कि मेरी बेटी आदिरा हमेशा खुश रहे, चाहे वो जो भी करियर चुन ले.'

मर्दानी 3 पर क्या बोलीं रानी?

अपनी लेटेस्ट रिलीज 'मर्दानी 3' के बारे में बात करते हुए रानी मुखर्जी ने बताया कि यह फिल्म अभिराज मिनावाला के निर्देशन और आदित्या चोपड़ा के प्रोडक्शन तले बनाई गई है. फिल्म 'मर्दानी' ने मानव तस्करी की भयावह हकीकत को उजागर किया था और 'मर्दानी 2' ने एक सीरियल रेपिस्ट की खतरनाक मानसिकता को दिखाया गया, जो सिस्टम को चुनौती देता था. 'मर्दानी 3' समाज की एक और अंधेरी और क्रूर सच्चाई में गोता लगाती है, जिससे फ्रेंचाइजी की प्रभावशाली, मुद्दा-आधारित स्टोरीटेलिंग की विरासत और मजबूत होती है.

'शैतान' फेम एक्ट्रेस जानकी बोड़ीवाला ने भी 'मर्दानी' फ्रेचाइजी में एंट्री कर ली हैं. उन्होंने मर्दानी 3' में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. पिक्चर को 'द रेलवे मेन' फेम आयुष गुप्ता ने लिखा है. 30 जनवरी को ये दुनियाभर के थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है.

