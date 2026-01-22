परिवार की मदद के लिए हीरोइन बनीं रानी मुखर्जी, बदली घरवालों की किस्मत, बोलीं- शादी...

scorecardresearch
 
रानी मुखर्जी ने मर्दानी 3 के प्रमोशन के दौरान अपनी निजी जिंदगी और करियर के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि उनके पिता को कभी उम्मीद नहीं थी कि वो काम करेंगी, बल्कि परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी बेटे पर थी. लेकिन किस्मत ने यू टर्न लिया और रानी आज बड़ी स्टार बन चुकी हैं.

रानी मुखर्जी कैसे बनीं एक्ट्रेस? (PHOTO: Social Media)
रानी मुखर्जी बॉलीवुड की टैलेंटेड और खूबसूरत डीवा में से एक हैं. फैन्स को उनकी अपकमिंग फिल्म मर्दानी 3 का इंतजार है. इन दिनों एक्ट्रेस फिल्म के प्रमोशन में बिजी चल रही हैं. इस दौरान उन्होंने बताया कि फिल्मों में उनकी एंट्री महज एक संयोग थी. 

कैसा सोचा था भविष्य?
मर्दानी 3 रिलीज होने से पहले रानी मुखर्जी ने अपनी निजी को लेकर कई सारी बातें शेयर कीं. करण जौहर से बातचीत में उन्होंने बताया कि उनके पापा को कभी ये ख्याल ही नहीं आया कि वो जिंदगी में काम करके करियर बनाएंगी. पापा को लगता था कि कमाने की जिम्मेदारी बेटे की है. भाई से वो उम्मीद करते थे, जबकि रानी की बहुत जल्दी शादी करवाने का प्लान था.

वो कहती हैं कि बचपन से पापा को ये कभी लगा ही नहीं कि मैं आगे जाकर काम करूंगी या कुछ करूंगी. उन्हें लगता था ये बेटे की जिम्मेदारी है. भाई से वो ये उम्मीद करते थे. मेरे लिए तो क्लियर था कि बहुत छोटी उम्र में शादी कर देंगे, लेकिन मेरे लिए किस्मत के दूसरे प्लान थे.

ऐसे पलटी किस्मत 
फिर किस्मत ने पलटा मारा जब उन्हें डेब्यू फिल्म 'राजा की आएगी बारात' ऑफर हुई. रानी ने बताया कि मम्मी ने ही हल्के से कहा कि एक्टिंग ट्राय कर लो. फैमिली फ्रेंड फिल्ममेकर सलीम अख्तर ने ऑफर दिया था. मम्मी बोलीं, सलीम अंकल फैमिली फ्रेंड हैं, उन्होंने ये ऑफर दिया है. ट्राय करके देख लो कैसा लगता है.

कई साल बाद रानी को मम्मी का असली मकसद पता चला. उन्हें अहसास हुआ कि शायद मम्मी घर की आर्थिक स्थिति बेहतर करने का रास्ता ढूंढ रही थीं. एक्ट्रेस कहती हैं कि मुझे कभी अंदाजा नहीं लगा कि मम्मी शायद घर की आर्थिक स्थिति सुधारने का तरीका ढूंढ रही थीं. उन्हें पता था कि अगर मैं इसमें अच्छा कर लूंगी, तो चीजें बेहतर हो जाएंगी. लेकिन उस वक्त मैं उस एंगल से नहीं देख पाई. 

फिल्म की बात करें, तो मर्दानी 30 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. फिल्म के ट्रेलर को फैन्स का अच्छा रिसपॉन्स मिल रहा है. उम्मीद है कि पूरी फिल्म सिनेमाप्रेमियों की उम्मीदों पर खरी उतरेगी. 

