रोमांटिक हैं आदित्य चोपड़ा, रानी मुखर्जी ने बताया शादी के बाद मिलते थे सरप्राइज, फिर क्यों बंद हुआ सिलसिला?

यश राज फिल्म्स के मालिक और बेहतरीन फिल्ममेकर आदित्य चोपड़ा काफी प्राइवेट इंसान हैं. उनसे जुड़ी हुई बातें बेहद कम ही मीडिया में सुनने मिलती हैं. हाल ही में उनकी पत्नी और एक्ट्रेस रानी मुखर्जी कपिल शर्मा के नेटफ्लिक्स शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में पहुंचीं, जहां उन्होंने अपनी पर्सनल जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें शेयर कीं.

क्यों रानी ने बताया आदित्य चोपड़ा को रोमांटिक?

रानी मुखर्जी से कॉमेडियन कपिल शर्मा ने उनके पति आदित्य चोपड़ा के बारे में कुछ सवाल किए. कपिल ने पूछा कि फिल्ममेकर ने एक्ट्रेस को कैसे शादी के लिए प्रपोज किया? अपने मजाकिया अंदाज में कपिल ने कहा, 'मैम जब आपका और आदि सर का इश्क हुआ था, तो उन्होंने आपको कैसे प्रपोज किया? मुझे लगता है कि आपने उनका हाथ पकड़ा होगा और उनसे प्रपोज कराया होगा.'

इसपर रानी ने हंसते हुए जवाब दिया, 'ये सारी बातें बहुत पर्सनल हैं, टीवी पर बताने लायक नहीं.' एक्ट्रेस की बात पर कपिल बोले कि मैं आपसे सारी बातें पूछ भी नहीं रहा, जो टीवी पर बताने लायक नहीं वो मत बताइए. कपिल ने आगे रानी से पूछा कि वो आदित्य चोपड़ा को एक रोमांटिक इंसान होने पर 10 में से कितने नंबर देंगी? तो इसपर एक्ट्रेस ने कहा, 'मैं आदित्य को रोमांटिक इंसान होने के लिए 10 में से 15 नंबर दूंगी.'

'लड़कियों के लिए सबसे जरूरी चीज इंसान का स्वभाव होता है. प्यार वगैरह सब बाद की बात है. लेकिन जब शादी करनी हो, तो ऐसे इंसान से करो जो सच में बहुत अच्छा इंसान हो. और हां, वो एक प्रोड्यूसर के तौर पर भी कमाल के हैं.' रानी से आगे अर्चना पूरन सिंह ने पूछा कि क्या आदित्य चोपड़ा ने उन्हें कभी कोई सरप्राइज दिया?

क्यों आदित्य चोपड़ा ने सरप्राइज देना किया बंद?

तो इसपर एक्ट्रेस ने कहा, 'शुरू-शुरू में वो मुझे बहुत सारे सरप्राइज दिया करते थे. लेकिन फिर उन्हें लगा कि सरप्राइज ना देना ही बेहतर है. मैं कुछ भी छुपा नहीं पाती, सब कुछ मेरे चेहरे पर साफ दिख जाता है. कई बार वो सरप्राइज देने की कोशिश करते थे, सोचते थे कि इससे मैं बहुत खुश हो जाऊंगी. मैं खुश होने का नाटक भी करती थी, लेकिन चेहरे पर खुशी नहीं दिखती थी. फिर वो बोलते थे कि अब मैं तुम्हें सरप्राइज नहीं दे सकता.'

रानी से इसी दौरान ये भी पूछा गया कि क्या वो अपने पंजाबी पति आदित्य चोपड़ा के साथ कभी लोहड़ी का त्योहार मनाने पंजाब गई हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, 'मैं आदि के साथ कभी पंजाब नहीं गई, लेकिन मैं उनके पिता यश चोपड़ा जी के साथ वहां वीर जारा की शूटिंग के लिए गई थी. मैं हर साल लोहड़ी का त्योहार मनाती हूं. हम हर साल लोहड़ी मनाते थे, जबतक आदि की मां हमारे साथ थीं. मगर अब वो हमारे साथ नहीं रहीं, लेकिन हम आज भी उस रीति रिवाज को फॉलो करते हैंं. मुझे ये त्योहार बड़ा पसंद है. मुझे आदि के साथ गन्ने तोड़ना पसंद है. मुझे पंजाबी बहुत पसंद हैं.'

रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा की सीक्रेट वेडिंग साल 2014 में हुई थी. दोनों ने शादी के कुछ साल बाद एक बेटी आदिरा को जन्म भी दिया. रानी आजकल बेहद कम फिल्मों में नजर आती हैं. वो पिछली बार साल 2023 में फिल्म 'मिसेज चैटर्जी वर्सेज नॉर्वे' में दिखाई दी थीं, जिसके लिए उन्हें अपने करियर का पहला एक्टिंग नेशनल अवॉर्ड भी मिला. अब रानी अपने आइकॉनिक किरदार शिवानी शिवाजी रॉय के साथ दोबारा बड़े पर्दे पर लौट रही हैं. उनकी फिल्म 'मर्दानी 3' 30 जनवरी को थिएटर्स में रिलीज होगी.

