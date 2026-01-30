'बॉलीवुड सबसे सेक्युलर जगह...', एआर रहमान के विवादित बयान पर बोलीं रानी मुखर्जी

दिग्गज म्यूजिशियन एआर रहमान ने बीते दिनों फिल्म इंडस्ट्री में 'सांप्रदायिकता' और 'पावर शिफ्ट' को लेकर बयान दिया था. जिसके बाद पूरे देश में हलचल मच गई थी. वहीं अब रहमान के इस स्टेटमेंट पर एक्ट्रेस रानी मुखर्जी ने चुप्पी तोड़ी है.
रानी ने रहमान के दावों को सिरे से खारिज करते हुए बॉलीवुड को देश की सबसे धर्मनिरपेक्ष (सेक्युलर) जगहों में से एक बताया है. रानी का मानना है कि इस इंडस्ट्री में सिर्फ काम और हुनर की कद्र होती है, न कि किसी धर्म या जाति की.
क्या कहा रानी मुखर्जी ने?
डीडी न्यूज़ के साथ एक इंटरव्यू के दौरान रानी ने एआर रहमान के हालिया विचारों पर अपनी राय दी. रहमान के बयान के बारे में बात करते हुए रानी ने कहा, 'बॉलीवुड सबसे सेक्युलर जगह है, और मुझे सच में ऐसा लगता है. यहां जाति या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता. इंडस्ट्री में अपने 30 सालों में मैंने कभी ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया. मुझे यह इंडस्ट्री बहुत पसंद है. इसने मुझे वह बनाया जो मैं आज हूं. मैं यह दिल से कह रही हूं; यहां, टैलेंट मायने रखता है.'
एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'आपका काम आपके लिए बोलता है और आखिरकार जिस व्यक्ति से दर्शक जुड़ते हैं, वही टिकता है और सफल होता है. मेरे लिए, बॉलीवुड सबसे सेक्युलर और सबसे शानदार जगहों में से एक है.'
परिवार-बच्चों पर फोकस
जब इंडस्ट्री में बंगाली, पंजाबी, या मलयाली ग्रुप जैसे अलग-अलग लॉबी की मौजूदगी के बारे में पूछा गया, तो रानी ने तुरंत साफ किया कि वह ऐसे ग्रुप से दूर रहना पसंद करती हैं. उन्होंने बताया कि वह इन सब से दूर रहती हैं और सिर्फ अपनी फिल्मों पर ध्यान देना पसंद करती हैं. लाइफ के इस मुकाम पर उनका फोकस फैमिली और बच्चों पर है.
हाल ही में, रहमान अपने बयान के कारण सुर्खियों में आए, जिससे बड़े पैमाने पर विवाद हुआ. बीबीसी एशियन नेटवर्क के साथ एक इंटरव्यू में रहमान ने कहा था, 'पिछले आठ सालों में काम नहीं मिल रहा क्योंकि पावर शिफ्ट हुआ है, और जो लोग क्रिएटिव नहीं हैं, उनके पास अब पावर है. यह एक सांप्रदायिक बात भी हो सकती है... लेकिन यह मेरे सामने नहीं है.' हालांकि रहमान ने अपने बयान के लिए माफी मांग ली थी.
रानी का हालिया प्रोजेक्ट
रानी मुखर्जी 'मर्दानी 3' के साथ बड़े पर्दे पर वापस आ गई हैं. आज यानी 30 जनवरी को फिल्म रिलीज हुई है. यह रानी की पुलिस ऑफिसर (शिवानी शिवाजी रॉय) की जिंदगी पर आधारित है, जो अपने शहर में अपराध, खासकर महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोकने की कोशिश करती है. इसके बाद वो शाहरुख खान की फिल्म किंग में दिखाई देगी.