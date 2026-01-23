scorecardresearch
 
'यश चोपड़ा का पुनर्जन्म है पोती अदिरा', रानी मुखर्जी ने की बेटी की तारीफ, बताई वजह

रानी मुखर्जी ने अपने पति आदित्य चोपड़ा और बेटी अदिरा के बारे में खुलकर बात की. रानी ने आदित्य की सिंपल लाइफस्टाइल की तारीफ की और बेटी अदिरा की क्रिएटिविटी को भी सराहा. रानी का मानना है अदिरा अपने पिता और दादा का कॉम्बिनेशन है.

रानी मुखर्जी ने बेटी अदिरा के लिए क्या कहा? (Photo: Instagram @_ranimukerji)
रानी मुखर्जी ने बेटी अदिरा के लिए क्या कहा? (Photo: Instagram @_ranimukerji)

बॉलीवुड डीवा रानी मुखर्जी ने हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री में 30 साल पूरे किए हैं. इस खास मौके को सेलिब्रेट करते हुए रानी ने अपने खास दोस्त करण जौहर संग इवेंट किया. जहां एक्ट्रेस ने अपने दिल की बात कही. रानी ने बेटा अदिरा के अलावा पति आदित्य चोपड़ा संग लवलाइफ और फिल्मों की जर्नी पर बात की.

बेटी अदिरा के लिए क्या बोलीं रानी?
रानी ने पति आदित्य की तारीफ करते हुए कहा कि वो अपनी लाइफ को सिंपल रखना पसंद करते हैं. उनकी ये क्वॉलिटी वो काफी पसंद करती हैं. वो भी सिंपल और हंबल बैकग्राउंड से आई हैं. रानी कहती हैं- आदित्य अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बेहद सिंपल रहना पसंद करते हैं. जिस तरह वो अपने पेरेंट्स का सम्मान करते थे, लाइफ जीने का उनका जो तरीका था, उसने मुझे अट्रैक्ट किया.

उनकी अच्छी बात ये है कि वो यश चोपड़ा के बेटे होने का या इतने बड़े फिल्ममेकर होने का बोझ नहीं ढोते. अगर उनमें थोड़ा सा भी ईगो होता, तो शायद मैं कभी उनसे प्यार नहीं करती. बातचीत के दौरान करण जौहर ने बताया कि उनकी बेटी अदिरा खाने की शौकीन है. इस पर रिएक्ट करते हुए रानी ने कहा- वो सच में यश चोपड़ा की पोती है. कभी- कभी मुझे सच में महसूस होता है कि वो यश चोपड़ा का ही पुनर्जन्म है. रानी ने अपनी बेटी को बेहद क्रिएटिव बताया. उनके मुताबिक, अदिरा काफी अच्छा लिखती है वो एक शानदार स्टोरीटेलर है. रानी को लगता है उनकी बेटी में पिता और दादा की खूबियां जन्म से ही हैं. 

रानी के वर्कफ्रंट की बात करें तो उनकी फिल्म मर्दानी 3 सिनेमाघरों में 30 जनवरी को रिलीज होने वाली है. फिल्म का हाल ही में ट्रेलर आया था. इसे लोगों का शानदार रिस्पॉन्स मिला है. हमेशा की तरह रानी ने इस बार भी उम्दा काम किया है. ट्रेलर देखने के बाद लोग मूवी की रिलीज का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं. इससे पहले आई इस फ्रेंचाइजी की दोनों फिल्में हिट हुई थीं. 

पर्सनल लाइफ की बात करें तो रानी ने 2014 में आदित्य चोपड़ा से गुपचुप शादी की थी. उनकी शादी में करण जौहर मेहमान बने थे. आदित्य ने करण को सख्त हिदायत देते हुए कहा था अगर किसी को भी उनकी शादी की बात पता चली तो वो उन्हें ही जिम्मेदार मानेंगे. इसलिए वो इस बात को सीक्रेट रखने में मदद करें. रानी और आदित्य की एक बेटी अदिरा है.

