10 साल की हुई रानी मुखर्जी की बेटी आदिरा, लेकिन क्यों खुश नहीं एक्ट्रेस? बोलीं- वो मेरी बेस्ट फ्रेंड

रानी मुखर्जी और डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा की बेटी आदिरा 10 साल की हो गई हैं. ऐसे में रानी मुखर्जी ने गर्मजोशी और ह्यूमर से कहा कि समय कितनी तेजी से बीत गया है. उन्होंने कहा, 'वो डबल डिजिट हो गई है (हंसते हुए), जो बहुत खूबसूरत है.' हालांकि एक्ट्रेस का कहना है कि वो इससे खास खुश नहीं हैं.

रानी मुखर्जी कर रहीं थिएटर में वापसी (Photo: Instagram/@ranimukherjeeworld)
बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी ने अपने मदरहुड, आने वाली फिल्म 'मर्दानी 3' और फिल्म इंडस्ट्री में तीन दशकों से ज्यादा के अपने सफर के बारे में खुलकर बात की. इस दौरान रानी ने अपनी बेटी आदिरा के बारे में भी खास जिक्र किया. हाल ही में आदिरा, 10 साल की हो गई है. ऐसे में एक्ट्रेस ने बताया कि बेटी के बड़े होने के साथ उनका रिश्ता कैसे विकसित हो रहा है.

आदिरा के डबल डिजिट यानी 10वें साल में पहुंचने पर रानी मुखर्जी ने गर्मजोशी और ह्यूमर से कहा कि समय कितनी तेजी से बीत गया है. उन्होंने एचटी सिटी के स्टार्स इन द सिटी में कहा, 'वो डबल डिजिट हो गई है (हंसते हुए), जो बहुत खूबसूरत है.'

बेटी के 10 साल का होने से खुश नहीं रानी?

रानी ने आगे कहा, 'इस बात से मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि मैं अभी भी उसकी बेबी फोटोज देखती हूं, इतना कि वो खुद अपनी ही फोटोज से जलने लगी है. वो कहती है, 'मम्मा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मैं तो अब ऐसी हूं (अपने आप की ओर इशारा करते हुए).' मैं कहती हूं, 'मुझे पता है तुम अब ऐसी हो, लेकिन मुझे वो चाहिए, मैं तुम्हें अपनी गोद में चाहती हूं.' और अब वो मुझसे बड़ी हो गई है, मैं उसकी गोद में बैठ सकती हूं. तो मैं उन दिनों को बहुत मिस करती हूं जब मैं उसे हर जगह ले जाती थी, जैसे वो मेरी फेवरेट एक्सेसरी हो. हां, अब वो बदल गया है. बच्चे बहुत तेजी से बड़े हो जाते हैं, खासकर लड़कियां. वो बहुत तेजी से बड़ी हो जाती हैं.'

आदिरा की बेस्ट फ्रेंड हैं मम्मा रानी मुखर्जी

रानी मुखर्जी के ये विचार दिल को छू गए, जो बच्चों के बड़े होने की कड़वी-मीठी हकीकत को बयां करते हैं. जब उनसे पूछा गया कि क्या आदिरा उनके लिए सिर्फ बेटी नहीं बल्कि दोस्त जैसी है, तो रानी ने बिना हिचकिचाहट के जवाब दिया, 'बिल्कुल. वो सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड है. और मैं लगातार उसके मन में ये बात डालती रहती हूं कि मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूं.'

रानी की फिल्मों में नहीं दिलचस्पी?

रानी ने ये भी बताया कि प्रोफेशनल कमिटमेंट्स के बीच भी मदरहुड उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता बना हुआ है. जब उनसे पूछा गया कि क्या आदिरा, 'मर्दानी 3' की रिलीज से पहले उनकी नर्वसनेस नोटिस करती है, तो एक्ट्रेस ने बताया कि बेटी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है. उन्होंने कहा, 'नहीं. उसका मुख्य इरादा ये है कि मैं आज रात की फ्लाइट लूं ताकि कल उसके स्पोर्ट्स डे पर पहुंच सकूं. तो उसके दिमाग में बस यही है, 'मम्मा, क्या आप फ्लाइट ले रही हो, क्या आप सब खत्म कर रही हो?' मैं कहती हूं, 'बिल्कुल, बिल्कुल. मैं सब जल्दी खत्म करके तुम्हारे स्पोर्ट्स डे के लिए भाग रही हूं.''

उत्साह जाहिर करते हुए रानी मुखर्जी ने आगे कहा, 'ये बहुत फुलफिलिंग है. मैं स्पोर्ट्स डे पर पहुंचने के लिए बेताब हूं और बच्चों के साथ दौड़ने के लिए. मैं सबसे ज्यादा एंथू (उत्साही) मां हूं.'

रानी मुखर्जी ने डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा से अप्रैल 2014 में शादी की थी. दोनों ने इटली में प्राइवेट सेरेमनी में एक दूसरे का हाथ थामा था. इसके बारे में किसी को कानों-कान खबर नहीं थी. कपल के करीबी और परिवारवाले ही इस शादी में शामिल हुए थे. 2015 में उनकी बेटी आदिरा का जन्म हुआ था. फिल्म 'मर्दानी 3' की बात करें तो ये 30 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है.

