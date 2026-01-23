scorecardresearch
 
रानी मुखर्जी की सीक्रेट वेडिंग में गेस्ट थे करण जौहर, आदित्य चोपड़ा ने दी थी वॉर्निंग- 'खबर लीक हुई तो...'

फिल्म मेकर करण जौहर ने रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा की सीक्रेट वेडिंग पर बात की. उन्होंने बताया कि वो इस शादी के बारे में पहले से जानते थे, मगर आदित्य चोपड़ा ने उनसे इस खबर को लीक ना करने की रिक्वेस्ट की.

रानी मुखर्जी की शादी पर बोले करण जौहर (Photo: Social Media)
रानी मुखर्जी की शादी पर बोले करण जौहर (Photo: Social Media)

रानी मुखर्जी फिल्म इंडस्ट्री में अपने 30 साल पूरे कर चुकी हैं. 1996 में उनका सफर बतौर एक्ट्रेस शुरू हुआ, जिसके बाद उन्होंने कई आइकॉनिक फिल्मों में काम किया. रानी ने इस दौरान एक्टिंग में शानदार परफॉरमेंस भी दी. उन्हें पिछले साल अपने करियर का पहला एक्टिंग नेशनल अवॉर्ड मिला, जो एक बहुत बड़ा मोमेंट था. 

रानी-आदित्य चोपड़ा की सीक्रेट वेडिंग पर क्या बोले करण जौहर?

हाल ही में रानी फिल्म मेकर करण जौहर के साथ एक बातचीत करने बैठीं, जहां उन्होंने अपने करियर से लेकर अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी ढेर सारी बातें कीं. इस दौरान करण ने ऑडियंस को रानी और उनके पति आदित्य चोपड़ा की सीक्रेट वेडिंग के बारे में भी बताया. उन्होंने कहा कि आदित्य चोपड़ा ने उन्हें चेतावनी दी कि वो उनकी शादी की खबर मीडिया में लीक ना करें. 

करण ने कहा, 'अरे वो (आदित्य चोपड़ा) कितने हाइपर हो रहे थे. याद है ना, जब आप दोनों शादी कर रहे थे और मैं वहां शादी में आया था. आदि ने मुड़कर मुझसे कहा कि अगर शादी की खबर कहीं लीक हो गई तो सिर्फ आपकी वजह से होगी. क्योंकि बाकी किसी की बाहर किसी से बात नहीं होती है. आप ही इकलौते इंसान हैं जो बाहर की दुनिया से जुड़े हुए हैं. याद रखना, अगर कोई जानकारी लीक हुई तो तुम्हारी गलती मानी जाएगी. और मैं कभी नहीं भूलूंगा कि मैं कितना टेंशन में था.'

करण ने आगे इस पूरी जानकारी को गुप्त रखने के चैलेंजेस का जिक्र किया. उन्होंने कहा, 'उसी समय मेरी दो फिल्में रिलीज होने वाली थीं. मुझे सबको बोलना पड़ रहा था कि मैं बाहर जा रहा हूं. सबको लगा मैं पागल हो गया हूं. अरे रिलीज डेट के इतने करीब एक फिल्म जो मेरे दिल के बहुत करीब है, धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म... फिर भी मैं जा रहा हूं? अच्छा, मैं जा रहा हूं. मैं अपनी पूरी टीम से, सबसे झूठ बोल रहा था. बोल रहा था कि मैं मैनचेस्टर जा रहा हूं. और एयरपोर्ट लाउंज में सबसे पहले डब्बू (रणधीर कपूर) अंकल, चिंटू (ऋषि कपूर), चिम्पू कपूर (राजीव कपूर) से टकरा गया. उन्होंने मुझसे पूछा कि कहां जा रहे हो? मैंने कहा कि मैं मैनचेस्टर जा रहा हूं.'

कहां हुई थी रानी मुखर्जी की शादी?

रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा की शादी साल 2014 में इटली में हुई थी. ये बेहद प्राइवेट वेडिंग थी, जिसकी जानकारी कई लोगों को नहीं थी. आदित्य चोपड़ा, जो यश राज फिल्म्स के मालिक हैं, उन्होंने इस जानकारी को बाहर नहीं आने दिया क्योंकि वो काफी प्राइवेट पर्सन हैं. शादी के कुछ सालों बाद उन्होंने एक बेटी अदीरा को भी जन्म दिया. 

बात करें रानी मुखर्जी के वर्क फ्रंट की, तो एक्ट्रेस इन दिनों 'मर्दानी 3' को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. ये फिल्म 30 जनवरी को थिएटर्स में आएगी, जो उनकी हिट फ्रैंचायजी को आगे लेकर जा रही है. करीब तीन सालों के बाद रानी को बड़े पर्दे पर देखा जाएगा. वहीं वो जल्द शाहरुख खान की 'किंग' में भी नजर आएंगी, जिसकी रिलीज डेट जल्द अनाउंस होगी. 

