भंसाली ने 'लव एंड वॉर' को लेकर बदला प्लान, परेशान हुई 'रामायणम्' की टीम, होगा क्लैश?

रणबीर कपूर के पास इस समय दो बड़ी फिल्में हैं- संजय लीला भंसाली की 'लव एंड वॉर' और नितेश तिवारी की 'रामायणम्'. फैंस दोनों फिल्मों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. पहले लव एंड वॉर को मार्च 2026 में रिलीज करने की प्लानिंग थी और रामायणम् को दिवाली पर लाने की तैयारी थी.

लेकिन इंडिया टुडे को मिली जानकारी कहती है कि लव एंड वॉर की रिलीज डेट टल गई है. 2026 में संजय लीला भंसाली इसका टीजर जारी कर सकते हैं. लेकिन रणबीर की इस फिल्म में होती देरी ने रामायणम् पर गहरा असर डाल दिया है. रामायणम् की टीम थोड़ी निराश बताई जा रही है.

रामायणम् पर पड़ा देरी का असर

भंसाली पहले लव एंड वॉर को ईद 2026 पर रिलीज करना चाहते थे, लेकिन अब फिल्म की शूटिंग मई 2026 तक बढ़ गई है. ऐसे में फिल्म अगस्त या सितंबर 2026 में रिलीज हो सकती है. इसकी सही तारीख जल्द तय करके बताई जाएगी.

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के कहती है कि- रणबीर, आलिया और विक्की ने अब मई 2026 तक अपनी तारीखें ब्लॉक कर ली हैं. लव एंड वॉर की शूटिंग बढ़ने की वजह से उनके बाकी काम भी टल गए हैं.

बताया जा रहा है कि रणबीर ने भंसाली से फिल्म को जून में रिलीज करने की गुजारिश की थी, लेकिन अब ये भी मुमकिन नहीं है. सोर्स का कहना है कि “जून में लव एंड वॉर का रिलीज होना नामुमकिन है. अब भंसाली अगस्त या सितंबर 2026 में फिल्म लाने की कोशिश कर रहे हैं. इससे रामायणम् की टीम के कुछ लोग निराश हैं, क्योंकि वो दोनों फिल्मों के बीच कम से कम 6 महीने का अंतर चाहते थे. शूटिंग बढ़ने से लव एंड वॉर का बजट भी बढ़ गया है.

वहीं, लव एंड वॉर का पहला लुक जनवरी 2026 में रिलीज हो सकता है, हालांकि इसकी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

दो भागों में बन रही रामायणम् का हाई है बजट

इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि सीता के किरदार में साई पल्लवी नजर आएंगी. केजीएफ फेम यश इस फिल्म में रावण का रोल करेंगे. सनी देओल हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका में दिखेंगे. काजल अग्रवाल और रकुल प्रीत सिंह मंदोदरी और शूर्पणखा का किरदार निभाएंगी. इसके अलावा अरुण गोविल, कुणाल कपूर, आदिनाथ कोठारे, शीबा चड्ढा और इंदिरा कृष्णन भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं. खबर है कि फिल्म के पहले भाग की एडिटिंग पूरी हो चुकी है.

रामायणम् का पहला पार्ट 2026 तो दूसरा पार्ट 2027 में रिलीज किया जाएगा. इसका कुल बजट 4 हजार करोड़ तक का बताया जा रहा है. लव एंड वॉर एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म होगी तो वहीं रामायणम् मायथोलॉजिकल. दोनों ही फिल्मों में रणबीर का बेहद अलग किरदार है. ऐसे में मेकर्स को चिंता सता रही है कि दर्शक कैसे उन्हें बाकी किरदारों से अलग कर राम की भूमिका में अपना पाएंगे.

