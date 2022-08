Ranbir Kapoor Reaction On Phailoed Comment: प्रेग्नेंट आलिया के मोटापे का मजाक उड़ाने पर ट्रोल हुए थे रणबीर कपूर, अब मांगी माफी

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट 'ब्रह्मास्त्र' के प्रमोशन में जोर-शोर से लग चुके हैं. फिल्म प्रमोशन के सिलसिले में रणबीर अब चेन्नई पहुंचे हैं. कुछ दिन पहले आलिया और रणबीर को साथ में 'ब्रह्मास्त्र' को प्रमोट करते देखा गया था. इस दौरान रणबीर ने आलिया की बॉडी पर कमेंट कर दिया था, जिस वजह से वो काफी ट्रोल भी हुए थे. वहीं अब 'ब्रह्मास्त्र' एक्टर ने अपने उस मजाकिया कमेंट के लिये माफी भी मांगी है.

रणबीर ने आलिया से मांगी माफी

हाल ही में आलिया भट्ट और रणबीर कपूर डायरेक्टर अयान मुखर्जी के साथ यूट्यूब लाइव पर 'ब्रह्मास्त्र' पर बात करते नजर आये. लाइव सेशन के दौरान आलिया 'ब्रह्मास्त्र' पर बात करते हुए कहती हैं, अगर आप सवाल कर रहे हैं कि हम सब जगह क्यों नहीं फैल रहे हैं, तो अभी हमारा फोकस... आलिया इतना कहती हैं कि रणबीर उन्हें बीच में टोक देते हैं.

"I spoke to Alia about it and she really laughed it off" #RanbirKapoor apologizing on his comment



WE LOVE RANBIR KAPOOR