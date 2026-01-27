2027 में बड़ा धमाका करेंगे रणबीर कपूर! रामायण के बाद करेंगे एनिमल पार्क की शूटिंग, दिया बड़ा अपडेट

बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर अपनी आने वाली फिल्मों रामायण, संदीप रेड्डी वांगा की एनिमल पार्क और संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर को लेकर खूब सुर्खियों में हैं. जहां रामायण दिवाली 2026 पर रिलीज होने वाली है और लव एंड वॉर के भी 2026 में आने की चर्चा है, वहीं एनिमल के सीक्वल को लेकर अब तक कोई पक्की जानकारी नहीं थी. लेकिन अब खुद रणबीर कपूर ने इस पर बड़ा अपडेट दिया है.

रणबीर कपूर ने एनिमल पार्क को लेकर क्या कहा?

रणबीर इस समय दो बड़ी फिल्मों पर काम कर रहे हैं – संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर और नितेश तिवारी की रामायण. इसी बीच उन्होंने एनिमल पार्क को लेकर बताया कि इसके डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा फिलहाल अपनी दूसरी फिल्म स्पिरिट में व्यस्त हैं. रणबीर के मुताबिक, एनिमल पार्क की शूटिंग 2027 में शुरू होगी.

डेडलाइन हॉलीवुड से उन्होंने कहा- डायरेक्टर (संदीप) अभी दूसरी फिल्म बना रहे हैं (स्पिरिट). हम एनिमल पार्क 2027 में शुरू करेंगे. इसमें थोड़ा समय है.

क्या एनिमल तीन फिल्मों की सीरीज बनेगी?

इसी बातचीत में रणबीर ने ये भी बताया कि संदीप रेड्डी वांगा एनिमल को तीन पार्ट में बनाना चाहते हैं. दूसरे पार्ट का नाम एनिमल पार्क होगा. रणबीर ने कहा कि पहले पार्ट से ही कहानी को आगे बढ़ाने पर चर्चा होती रही है और डायरेक्टर के पास आगे की कहानी को लेकर बड़ा प्लान है.

एनिमल पार्क में रणबीर कपूर का रोल

रणबीर ने ये भी बताया कि वो एनिमल पार्क में डबल रोल निभाएंगे. फिल्म में विलेन प्लास्टिक सर्जरी करवाकर हीरो जैसा दिखने लगता है और उसका बॉडी डबल बन जाता है. इस वजह से रणबीर को हीरो और विलेन- दोनों का किरदार निभाने का मौका मिलेगा. उन्होंने कहा कि ये उनके लिए बहुत ही एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है.

एनिमल (2023) में रणबीर कपूर के साथ अनिल कपूर, रश्मिका मंदाना, तृप्ति डिमरी और विलेन के रोल में बॉबी देओल थे. फिल्म ने भारत में 400 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी. तभी से फैंस इसके सीक्वल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दो साल रणबीर कपूर के लिए बेहद खास हैं. तीनों ही फिल्मों में रणबीर एक दूसरे से बेहद अलग किरदार में नजर आएंगे, जो उनके साथ फैंस के लिए सुपर एक्साइटिंग होगा.

---- समाप्त ----