'एनिमल' की कहानी सुनकर डर गए थे रणबीर कपूर, फिर क्यों की हां? बोले- मैं लवर बॉय...

रणबीर कपूर की फिल्म 'एनिमल' भारतीय थिएटर्स में रिलीज होने पर जबरदस्त सनसनी बन गई थी. इस पिक्चर ने बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल की थी. डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की बनाई 'एनिमल' को अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक माना जाता है. हाल ही में ये फिल्म जापान में रिलीज हुई है. इसकी रिलीज से पहले एक स्पेशल स्क्रीनिंग में रणबीर और संदीप ने फैंस से बात की. इस दौरान रणबीर ने खुलकर स्वीकार किया कि 'एनिमल' जैसी फिल्म करने से वे डर रहे थे.

एनिमल करने से डर रहे थे रणबीर?

रणबीर ने कहा, 'मुझे संदीप को इस तरह के किरदार में मुझे देखने के लिए क्रेडिट देना होगा. जैसा कि कहा गया, मैं हमेशा से लवर बॉय या कमिंग-ऑफ-एज किरदार ही निभाता आया था. लेकिन जब संदीप ने मुझे एनिमल की कहानी सुनाई, तो मुझे यह किरदार एक एक्टर के तौर पर बहुत डरावना लगा. लेकिन डायरेक्टर की तरफ से बहुत आत्मविश्वास था, और उसी ने मुझे भी कॉन्फिडेंस दिया.'

अपने किरदार के बारे में बात करते हुए रणबीर ने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि यह किरदार बहुत प्रोटेक्टिव है. यह अस्थिर (volatile) है, बहुत गहरी भावनाओं वाला है और अपने परिवार की रक्षा के लिए बड़े कदम भी उठा सकता है. मुझे लगता है कि यह भावना दुनिया के किसी भी हिस्से में समझी जा सकती है. जब एनिमल दुनियाभर में रिलीज हुई, तो हमें यही रिस्पॉन्स मिला. लोगों ने परिवार की इस कहानी से बहुत गहराई से जुड़ाव महसूस किया. यही चीज एक एक्टर के तौर पर मुझे सबसे ज्यादा एक्साइट कर रही थी.'

वांगा के साथ कैसे बना रणबीर का कनेक्शन?

रणबीर ने संदीप रेड्डी वांगा के साथ अपने कनेक्शन के बारे में भी बताया, 'मुझे उनका पिछला काम बहुत पसंद था. उन्होंने एक तेलुगू फिल्म बनाई और फिर हिंदी में उसे बनाया. पहली बार उनसे मिला और ऐसा बहुत कम होता है जब आप किसी से तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं. मैं उनसे एक इंसान के तौर पर कनेक्ट हुआ. वो अपनी कहानी के जरिए जो कहना चाहते थे, उससे भी मैं कनेक्ट हुआ.'

उन्होंने आगे कहा, 'यह फिल्म बहुत इंटेंस, एक्शन से भरी और खून-खराबे वाली लग सकती है, लेकिन इसका कोर इमोशन, एक पिता-बेटे का रिश्ता था, जिससे मेरी जनरेशन के बहुत सारे लोग जुड़ते हैं. हम सब अपने पिता से दूरी के साथ बड़े हुए हैं. इसलिए मैं उस गहरी भावना से बहुत कनेक्ट हुआ. यह मेरे करियर में डायरेक्टर के साथ सबसे कीमती और यादगार सहयोगों में से एक रहा है.'

एनिमल पार्क की शूटिंग शुरू?

'एनिमल' के बाद रणबीर कपूर अब इसके सीक्वल 'एनिमल पार्क' में भी नजर आएंगे. Deadline Hollywood को दिए एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या 'एनिमल पार्क' की शूटिंग शुरू हो चुकी है, तो रणबीर ने जवाब दिया, 'डायरेक्टर अभी दूसरी फिल्म बना रहे हैं. हमें उस फिल्म की शुरुआत 2027 में करनी चाहिए. अभी थोड़ा वक्त बाकी है.'

जब उनसे स्क्रिप्ट देखने के बारे में पूछा गया, तो रणबीर ने कहा, 'उन्होंने (संदीप रेड्डी वांगा) अभी सिर्फ थोड़ा-सा हिंट दिया है कि वे इस फिल्म के साथ क्या करना चाहते हैं. वे इसे तीन पार्ट्स में बनाना चाहते हैं. दूसरा पार्ट एनिमल पार्क नाम से होगा.'

2026 में रणबीर कपूर अपने करियर के सबसे महत्वाकांक्षी चरण में हैं. वे अभी संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वार' पर काम कर रहे हैं, जो 1960 के दशक में सेट एक ऐतिहासिक ड्रामा है. इसमें आलिया भट्ट और विक्की कौशल भी मुख्य भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म जून 2026 में रिलीज होने वाली है. इसके बाद दिवाली 2026 के मौके पर रणबीर, नितेश तिवारी की 'रामायणम्' में नजर आएंगे, जहां वे भगवान राम का किरदार निभाएंगे.

