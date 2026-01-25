रहमान के 'सांप्रदायिक' कमेंट पर अरुण गोविल ने जताई नाराजगी, बोले- हमारी इंडस्ट्री में...

ऑस्कर विनिंग म्यूजिक कंपोजर ए आर रहमान इन दिनों एक बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी का शिकार हो गए हैं. उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री या कहें बॉलीवुड पर एक विवादित कमेंट किया. एक इंटरव्यू के दौरान रहमान ने ऐसी कई सारी बातें कह डाली, जो कई लोगों को पसंद नहीं आई. अब कंपोजर की बातों पर रामानंद सागर की 'रामायण' में राम बने एक्टर अरुण गोविल ने भी रिएक्ट किया है.

और पढ़ें

रहमान के कमेंट्स पर क्या बोले अरुण गोविल?

शुक्रवार को अरुण गोविल ने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत के दौरान ए आर रहमान के कमेंट्स से असहमती जताई. उन्होंने शाहरुख, सलमान और आमिर खान जैसे बॉलीवुड सुपरस्टार्स का उदाहरण देते हुए कंपोजर की बात को गलत बताया. अरुण गोविल ने कहा, 'हमारी इंडस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी को धर्म के आधार पर भेदभाव की वजह से काम ना मिला हो. हमारे यहां ऐसे कई उदाहरण हैं. हमारी इंडस्ट्री में हर धर्म के लोग काम करते आए हैं.'

'आज भी ऐसा कुछ नहीं है. सच तो ये है कि फिल्म इंडस्ट्री वो एकमात्र इंडस्ट्री है जहां कोई सांप्रदायिक भेदभाव नहीं होता. पहले तो दिलीप कुमार जैसे एक्टर थे, अपने जमाने में वो इंडस्ट्री के बादशाह थे. आज भी शाहरुख, सलमान, आमिर खान, ये सब सुपरस्टार हैं. अगर सच में धर्म के नाम पर भेदभाव होता, तो ये लोग स्टार कैसे बन पाते?'

Advertisement

अरुण गोविल से पहले फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा ने भी रहमान के कमेंट्स से असहमती जताई थी. उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में धर्म के नाम पर कोई फर्क नहीं किया जाता. बल्कि वहां लोग पैसे के पीछे भागने वालों में से हैं. फिल्म मेकर ने ये भी कहा था कि वो रहमान की जगह इसपर कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे क्योंकि उनका मानना है कि शायद कंपोजर ने कभी वैसा एक्सपीरियंस किया हो.

आखिर क्या बोले थे ए आर रहमान?

ए आर रहमान ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि आजकल बॉलीवुड में उन लोगों के पास ताकत है, जो क्रिएटिवली उतने अच्छे नहीं हैं. उनका मानना था कि ये सब शायद सांप्रदायिक भेदभाव के चलते होता होगा. हालांकि रहमान ने अपनी कॉन्ट्रोवर्सी पर एक स्टेटमेंट भी जारी किया था, जिसमें उन्होंने साफ किया कि उनके इरादे कभी गलत नहीं थे.

---- समाप्त ----