'ऋतिक नहीं बनेंगे स्टार', जब राम गोपाल वर्मा को हुआ था सुपरस्टार की काबिलियत पर शक, थी ये वजह

बॉलीवुड में 'ग्रीक गॉड' के नाम से मशहूर ऋतिक रोशन आज 52 साल के हो गए हैं. ये दिन उनके फैंस के लिए काफी स्पेशल है. ऋतिक पिछले 26 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं. उनकी एक झलक पाने के लिए फैंस बेताब रहते हैं. लेकिन एक वक्त ऐसा भी था, जब किसी ने उनकी काबिलियत पर शक किया था.

क्यों ऋतिक पर हुआ था राम गोपाल वर्मा को शक?

ऋतिक रोशन का बॉलीवुड डेब्यू काफी शानदार रहा था. मगर जाने-माने डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा को ऋतिक के स्टार बनने पर बिल्कुल भरोसा नहीं था. ये बात तब की है, जब ऋतिक इंडस्ट्री में नहीं आए थे. ये बात डायरेक्टर ने खुद अपने यूट्यूब चैनल पर काफी समय पहले कही थी, जो अब एक्टर के जन्मदिन पर वायरल हो रही है.

राम गोपाल वर्मा ने कहा था, 'जब मैंने ऋतिक रोशन को देखा था, मुझे नहीं लगा कि वो स्टार बन पाएंगे. इंडस्ट्री के ज्यादातर लोगों ने भी ऐसा नहीं सोचा था, इसीलिए उन्होंने ऋतिक को साइन नहीं किया. उनकी पहली फिल्म कहो ना… प्यार है रिलीज होने से पहले किसी ने उन्हें साइन नहीं किया था. और एक बार जब उनकी फिल्म रिलीज हुई और वो सुपरस्टार बन गए, तो हर कोई उनके पीछे पड़ गया.'

ऋतिक का शानदार फिल्मी करियर

ऋतिक रोशन की डेब्यू फिल्म 'कहो ना...प्यार है' साल 2000 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को उनके पिता राकेश रोशन ने डायरेक्ट किया था. ये फिल्म उस वक्त किसी भी यंग एक्टर की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई थी, जिसका रिकॉर्ड अब 'सैयारा' ने तोड़ा है. उस फिल्म से ऋतिक के लिए लोगों का प्यार काफी ज्यादा बढ़ गया था. हालांकि इसके बाद आईं उनकी कुछ फिल्में उतनी अच्छी नहीं चली थी.

लेकिन फिर, ऋतिक के करियर को उनके पिता राकेश रोशन ने फिल्म 'कोई मिल गया' से एक और बड़ा जंप दिलाया. इस फिल्म के बाद ऋतिक बॉलीवुड के पहले सुपरहीरो 'कृष' बने, जिससे उनकी पॉपुलैरिटी और भी ऊपर उठी. फैंस ऋतिक के लुक्स और डांस के भी फैन रहे हैं. अब, उन्हें ऋतिक की अगली फिल्म 'कृष 4' का इंतजार है, जो उम्मीद है कि साल 2027 में रिलीज होगी.

