'इंडस्ट्री सिर्फ पैसा...', एआर रहमान के 'सांप्रदायिक भेदभाव' वाले कमेंट से सहमत नहीं राम गोपाल वर्मा

एआर रहमान ने बॉलीवुड में सांप्रदायिक भेदभाव वाली बात कही थी, जिसपर काफी बवाल मचा. अब उनकी बात से फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा सहमत नहीं हैं. उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री को धर्म और कास्ट की परवाह नहीं.

ए आर रहमान के कमेंट पर बोले राम गोपाल वर्मा
'ऑस्कर', 'गोल्डन ग्लोब' जैसे पॉपुलर अवॉर्ड्स इंडिया के लिए जीत चुके म्यूजिक कंपोजर एआर रहमान पिछले कुछ हफ्तों से ट्रोल्स के निशाने पर हैं. उनके एक इंटरव्यू ने सोशल मीडिया पर खलबली सी मचाई थी. रहमान ने बॉलीवुड इंडस्ट्री और 'छावा' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म पर कमेंट किए, जिसपर काफी बवाल खड़ा हुआ. 

रहमान के विवादित कमेंट्स पर क्या बोले राम गोपाल वर्मा

रहमान ने कहा था कि बॉलीवुड में उन्हें पिछले कुछ सालों से काफी कम काम मिलने लगा है. क्योंकि उनका मानना था कि शायद सांप्रदायिक भेदभाव के चलते, उन्हें काम ऑफर ना हुआ हो. वहीं 'छावा' पर रहमान ने कहा था कि वो एक बांटने वाली फिल्म थी. लोगों ने कंपोजर को उनके इन कमेंट्स पर खूब ट्रोल किया. कई बॉलीवुड सेलेब्स ने रहमान के कमेंट पर रिएक्ट किया. अब इसमें फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा भी जुड़ गए हैं. 

राम गोपाल वर्मा से फरीदून शहरयर ने अपने यूट्यूब चैनल पर रहमान के कमेंट्स पर सवाल किया. फिल्म मेकर ने कहा कि वो कंपोजर की बातों से सहमत नहीं. इस बात का कारण बताते हुए राम गोपाल वर्मा बोले, 'मैं उनकी सांप्रदायिक वाली बात पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता. क्योंकि मुझे वो बात सच नहीं लगती. मुझे तो लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में बस पैसे कमाने की बात होती है. जो भी उन्हें पैसे दिलाएगा, उसी के पीछे पड़ जाएंगे. जाति, धर्म या आप कहां से हो, इन सबकी उन्हें कोई परवाह नहीं. अगर साउथ इंडियन डायरेक्टर लोग ब्लॉकबस्टर फिल्में बना रहे हैं, तो वो उसी के पास चले जाएंगे.'

क्यों रहमान की बात से सहमत नहीं फिल्म मेकर?

फिल्म मेकर ने आगे सिंगर एसपी बालासुब्रमण्यम का उदाहरण दिया, जिन्होंने हिंदी सिनेमा में अपनी जगह बनाई. उन्होंने कहा, 'जब सूरज बड़जात्या ने एसपी बालासुब्रह्मण्यम को मैंने प्यार किया और हम आपके हैं कौन के लिए लिया था, तो उन फिल्मों के गाने बहुत जबरदस्त हिट हुए थे. इसी वजह से उन्होंने सिंगर को चुना था. जैसे ही वो नहीं रहे, बाकी गाने अच्छे नहीं चले. चाहे कोई हिंदी वाला सिंगर हो, या तेलुगु वाला, या तमिल वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता.'

हालांकि राम गोपाल वर्मा का मानना है कि रहमान के कमेंट उनके पर्सनल एक्सपीरियंस के जरिए आए होंगे. वो इन सब बातों पर कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे. फिल्म मेकर ने कहा, 'फिर भी मैं रहमान की तरफ से कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे नहीं पता कि उनके साथ क्या-क्या हुआ है. हम में से कोई भी सामान्य बात तो कर ही सकता है, लेकिन हो सकता है किसी के साथ कोई खास घटना हुई हो, जिसकी वजह से वो ऐसे बोल रहे हैं. ये कोई सामान्य बात है, या उनके साथ सच में कुछ ऐसा हुआ? ये सब मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता.'

---- समाप्त ----
