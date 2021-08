यूजर्स के निशाने पर राम गोपाल वर्मा का डांस वीडियो, डायरेक्टर बोले 'बाइडेन की कसम ये मैं नहीं हूं'

डायरेक्टर-प्रोड्यूसर राम गोपाल वर्मा (RGV) का एक वीड‍ियो इन दिनों उनके ट्रोल की वजह बना हुआ है. हाल ही में राम गोपाल वर्मा एक्ट्रेस इनाया सुल्ताना के के बर्थडे पर पहुंचे थे. जहां उन्होंने एक्ट्रेस के साथ रंगीला फिल्म के गाने पर डांस किया. लेक‍िन लोगों को उनके डांस करने का यह तरीका पसंद नहीं आया और उन्होंने डायरेक्टर को जमकर ट्रोल कर दिया. इसपर राम गोपाल वर्मा ने भी जवाब दिया है.

दरअसल, राम गोपाल वर्मा ने इनाया सुल्ताना के साथ सेंसुअश तरीके से डांस किया है, जिसपर यूजर्स भड़क गए. एक यूजर ने लिखा 'सर, मनोरंजन से ज्यादा इस वीड‍ियो में ऐसा लगा कि आपको डांस के बेबस सीजर्स मिल रहे हैं, जिसे देख हम डर गए. प्लीज इस तरह के वीड‍ियोज भव‍िष्य में ना बनाएं.' एक यूजर ने लिखा 'यह डांस‍िंग वीड‍ियो नहीं था बल्क‍ि ऐसा लगा आप उनपर चढ़े जा रहे थे. हम देख सकते हैं कि आपने पी रखी है. यह अच्छा नहीं था. पता नहीं ये लड़क‍ियां भ्रष्ट इंसान की ये हरकतें कैसे बर्दाश्त करती हैं.'

Sir more than entertainment in the video it looked as if u were having helpless seizures of dance which is very frightening to watch. Please don’t make such videos in d future 🙃 https://t.co/u6ygXHyPfk — kashif Qureshi (@kashiflion) August 24, 2021

That was not a dancing video but a sleezy act with you going all over her. We could see that you were too drunk. It was cringeworthy. Wonder why these girls are so desperate to tolerate such nonsense from a pervert. Yucks — Shalini 🇮🇳 (@regovilla) August 24, 2021

With the beautiful @inaya_sultana my dancing partner in the viral video pic.twitter.com/4jRGwn1Mh6 — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) August 24, 2021

राम गोपाल वर्मा ने दी ये सफाई

कई और भी लोगों ने राम गोपाल वर्मा के इस वीड‍ियो पर उन्हें लताड़ लगाई है. इसपर राम गोपाल वर्मा ने अपनी ओर से सफाई देते हुए लिखा 'मैं फिर से क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि वीड‍ियो में जो आदमी है वो मैं नहीं हूं और रेड ड्रेस में जो लड़की है वो इनाया नहीं है. मैं अमेर‍िका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की कसम खाता हूं.' हालांकि ये सफाई देने से पहले उन्होंने इनाया सुल्ताना के साथ अपनी फोटो साझा कर उन्हें अपना डांस‍िंग पार्टनर बताया था.

I once again want to clarify that the guy in this video is not me and the Girl in Red is not @inaya_sultana and I swear this on American President JOE BIDEN pic.twitter.com/K8nNera7Rc — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) August 22, 2021

Shame on you RGV just now saw your video .. Naam Ram Gopal aur harkatein दानव वाली 😡😡 you can’t fool people saying ki it’s not you .. it’s clearly your vulgar dance video — Supriya Sharma (@Supriya99675112) August 25, 2021

I can't believe my eyes...itna open grope kar raha hai ye banda and why is the lady not even tryin to put him away!!!! — hardik (@jetflytranquil) August 22, 2021

So much enthusiasm at the age of 60, shame on you sir, you are dancing in public with a girl of your granddaughter's age. — Kunal Priyadarshi🇮🇳 (@kunalpriyadars4) August 22, 2021

Whoever praised dancing skills, it looks like a drunk lustful person caressing a young girl, so distasteful — snehabk 🇮🇳 (@sneha_bk) August 23, 2021

फिर भी हो गए ट्रोल

राम गोपाल वर्मा की ये सफाई उनके काम नहीं आई और लोगों ने फिर उन्हें बुरी तरह ट्रोल कर दिया. एक ने लिखा 'डांस के कीमती नाम को आप डांस कहकर खराब ना करें.' एक और यूजर ने लिखा 'आपको शर्म आनी चाह‍िए RGV अभी अभी आपका वीड‍ियो देखा...नाम राम गोपाल और हरकतें दानव वाली...आप लोगों को ये कहकर बेवकूफ नहीं बना सकते कि ये आप नहीं हैं..ये साफ है कि ये आपका ही वल्गर वीड‍ियो है.'

एक और ने लिखा 'मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा हूं...ऐसे लड़की को पकड़ रहा है ये बंदा और वो मह‍िला क्यों उसे दूर करने की कोश‍िश नहीं कर रही हैं.' दूसरे ने लिखा '60 की उम्र में इतना जोश...शर्म करें सर, आप पब्ल‍िक में अपनी पोती की उम्र की लड़की के साथ डांस कर रहे हैं.'