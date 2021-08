इंडियन आइडल 12 के विनर पवनदीप राजन को बड़ी सफलता, बने उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेस्डर

इंडियन आइडल 12 के विनर पवनदीप राजन की किस्मत शो जीतने के बाद चमक गई है. कई सिंगिंग ऑफर्स मिलने के अलावा पवनदीप राजन के नाम एक और उपलब्धि सज गई है. उन्हें उत्तराखंड के आर्ट, टूरिज्म एंड कल्चर का ब्रैंड एंबेसडर बनाया गया है.

पवनदीप राजन को हासिल हुई बड़ी उपलब्धि, जानें क्या?

एएनआई ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. बुधवार को पवनदीप राजन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले. इस मुलाकात के बाद पवनदीप को राज्य का ब्रैंड एंबेसडर बनाए जाने का ऐलान किया गया. ANI ने पवनदीप राजन और सीएम पुष्कर सिंग धामी की मुलाकात की फोटो शेयर की है. ये खबर सामने आने के बाद से पवनदीप राजन को बधाईयां मिल रही हैं. पवनदीप राजन के फैंस को काफी प्राउड फील हो रहा है. वे इसे प्राउड मोमेंट बता रहे हैं. पवनदीप को लोग इस सम्मान के लिए डिजर्विंग बता रहे है.

Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami announces the name of Indian Idol 2021 winner Pawandeep Rajan as the state's Art, Tourism and Culture brand ambassador. Rajan met the CM at Chief Minister's residence today. pic.twitter.com/83sJjy514D