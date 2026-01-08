scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'कोई मर्द डायरेक्टर इतना दमदार नहीं', कार में यश का रोमांस! टॉक्सिक टीजर पर मर मिटे राम गोपाल वर्मा

यश स्टारर फिल्म 'टॉक्सिक' के एक्शन से भरपूर टीजर ने फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा को चौंका दिया है. इस फिल्म को गीतू मोहनदास ने डायरेक्ट किया है. RGV ने बकायदा इसे लेकर पोस्ट किया है.

Advertisement
X
टॉक्सिक पर बोले राम गोपाल वर्मा (Photo: X/@RGVzoomin)
टॉक्सिक पर बोले राम गोपाल वर्मा (Photo: X/@RGVzoomin)

साल 2026 की सबसे मचअवेटेड फिल्मों में से एक फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन अप्स' का टीजर मेकर्स ने 8 जनवरी को सुपरस्टार यश के जन्मदिन के मौके पर रिलीज किया. अब इस पर रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं, फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने भी इस पर रिएक्ट किया है.

एक्शन से भरपूर फिल्म के इस टीजर में यश एक कार के अंदर एक महिला के साथ रोमांस करते और फिर कई आदमियों को गोली मारते हुए दिखते हैं. सोशल मीडिया पर इस सीन को लेकर काफी चर्चा हो रही है. फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने इस टीजर पर रिएक्ट किया है और कहा है कि डायरेक्टर गीतू मोहनदास 'महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा प्रतीक' हैं.

राम गोपाल वर्मा ने टॉक्सिक के बारे में क्या कहा?
RGV ने अपने X अकाउंट पर फिल्म की डायरेक्टर गीतू की एक तस्वीर शेयर की और कैप्शन में लिखा, 'यश स्टारर Toxic का ट्रेलर देखने के बाद मुझे कोई शक नहीं है कि गीतू मोहनदास महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा प्रतीक हैं. इस महिला की तुलना में कोई भी पुरुष डायरेक्टर इतना मर्द नहीं है. मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि उन्होंने यह शूट किया है.'

Advertisement

टॉक्सिक टीजर के बारे में
टीजर की शुरुआत एक कब्रिस्तान में हो रहे अंतिम संस्कार के सीन से होती है. जिसके बाद परिवार के लोग जल्दी से कब्रिस्तान से निकलते हुए दिखते हैं, तभी उस जगह पर एक कार आती है. सीन कट होकर कार के अंदर यश का एक इंटिमेट सीन दिखाता है. जिसके बाद एक आदमी बाहर निकलता है. पता चलता है कि यह किरदार 'राया' है, जो शर्टलेस होकर बाहर आता है और फिर एक ब्लैक ओवरकोट पहन लेता है. यह किरदार यश ने निभाया है, जो सिगरेट पीते हुए बेरहमी से बंदूक निकालकर अंतिम संस्कार के सीन में चारों तरफ धमाकों के बीच फायरिंग करता है.  इसके बाद यश को यह कहते हुए देखा जाता है, 'डैडी घर आ गए हैं.'

गीतू मोहनदास के डायरेक्शन में बनी 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' में यश लीड रोल में हैं, साथ ही रुक्मिणी वसंत, नयनतारा, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी, अक्षय ओबेरॉय और सुदेव नायर भी अहम भूमिकाओं में हैं. यश और गीतू ने मिलकर फिल्म की कहानी लिखी है. लीड एक्टर के तौर पर यश की यह 19वीं फिल्म है, जिसमें वह एक बोल्ड गैंगस्टर अवतार में नजर आएंगे और यह फिल्म 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement