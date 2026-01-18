'धुरंधर 2' को लेकर रामगोपाल वर्मा ने कर दी भविष्यवाणी! बोले- ये फिल्म अब...

रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर न केवल नए रिकॉर्ड बना रही है, बल्कि कमाई के मामले में भी झंडे गाड़ रही है. इस बीच डायरेक्टर आदित्य धर ने 'धुरंधर 2' के ट्रेलर कट पर काम शुरू होने की घोषणा कर फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ा दी है. अब इस माहौल के बीच दिग्गज फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने फिल्म को लेकर बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट दिया है.

राम गोपाल वर्मा ने इस फिल्म को सिनेमाई इतिहास की अब तक की सबसे विशाल मल्टीस्टारर फिल्म करार दिया है. इस खबर के साथ ही फिल्म के किरदारों और कहानी को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं.

राम गोपाल वर्मा ने आखिर ऐसा क्यों कहा?

राम गोपाल वर्मा अक्सर अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल 'X' पर लिखा कि 'धुरंधर 2' भारतीय सिनेमा के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी मल्टीस्टारर फिल्म बनने जा रही है. उन्होंने तर्क दिया कि पहली फिल्म की अपार सफलता ने उसके हर छोटे-बड़े किरदार को दर्शकों के जहन में एक 'सुपरस्टार' के रूप में स्थापित कर दिया है.

डायरेक्टर ने पोस्ट कर लिखा, 'धुरंधर 2 सिनेमा के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी मल्टी स्टारर फिल्म होगी, क्योंकि पहली फिल्म का हर किरदार दर्शकों के मन में अपनी वैल्यू और इम्पैक्ट के मामले में बहुत बड़ा बन गया है, और यही असली स्टारडम है. पहले पार्ट में किरदार छोटे या बड़े हो सकते थे, लेकिन अब वे सभी बड़े सुपरस्टार बन गए हैं और इसलिए धुरंधर 2 अब तक की सबसे बड़ी मल्टी स्टारर फिल्म होगी.'

अक्षय खन्ना की वापसी और उठती अफवाहें

बता दें कि जैसे-जैसे 'धुरंधर 2' का काम आगे बढ़ रहा है, इसे लेकर कई तरह की अटकलें भी तेज हो गई हैं. हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि एक्टर अक्षय खन्ना पार्ट 2 की शूटिंग करने वाले हैं. हालांकि फिल्म के प्रोडक्शन से जुड़े करीबी सूत्रों ने अब इन खबरों पर पूरी तरह विराम लगा दिया है.

सीक्वल को लेकर दर्शकों में भारी उत्सुकता

'धुरंधर' की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद मेकर्स दूसरे पार्ट को लेकर काफी गंभीर हैं और वे फिल्म की क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते. आदित्य धर द्वारा ट्रेलर पर काम शुरू करने की खबर ने यह संकेत दे दिया है कि फिल्म का अगला हिस्सा भी धमाकेदार होने वाला है.

