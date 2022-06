Raksha Bandhan में अक्षय कुमार की नकली मूंछें देख अपसेट यूजर्स, बोले- शर्मिंदा मत करो

अक्षय कुमार की फिल्म 'रक्षा बंधन' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. आनंद एल राय के निर्देश‍न में बनी फिल्म भाई-बहन के अनमोल रिश्ते पर आधारित है. ट्रेलर के हिसाब से अक्षय और भूमि की अपकमिंग फिल्म दहेज प्रथा पर बड़ा संदेश देने वाली है. ट्रेलर देख कर कई लोग इमोशनल होते दिखे, तो वहीं कुछ की नजर सिर्फ अक्षय के लुक पर थी, जिसकी वजह से वो सोशल मीडिया पर ट्रोल भी हो रहे हैं.

क्यों ट्रोल हो रहे हैं अक्षय कुमार?

इसमें कोई दो राय नहीं है कि 'रक्षा बंधन' का ट्रेलर काफी इमोशनल कर देने वाला है. फिल्म की कहानी नई है, लेकिन अक्षय कुमार लुक पुराना है. जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर उन्हें लोगों की खरी-खोटी सुनने को मिल रही है. ट्रेलर सामने आने के बाद कई लोगों ने अक्षय की मूंछों पर सवाल करना शुरू कर दिया है. यूजर्स का कहना है कि हर फिल्म में अक्षय का लुक एक जैसा क्यों हैं.

'रक्षा बंधन' का ट्रेलर देखने के बाद लोगों को अक्षय कुमार की जॉली एलएलबी, गोल्ड, बच्चन पाडे और टॉयलेट: एक प्रेम कथा जैसी कई मूवीज की याद आ गई. इन सारी ही फिल्मों में अक्षय कुमार मूंछों में नजर आये. वहीं 'रक्षा बंधन' में भी वो सेम मूंछ लगाये दिख रहे हैं. कई यूजर्स ने खिलाड़ी कुमार को ट्रोल करते हुए कहा कि फिर वही घर में पड़ी पुरानी मूंछ लगा ली.

यूजर्स के मन की बात जानने के लिये ये ट्वीट्स पढ़ें-

Baki sab to thik hai

Same look kyu hai har movie mai

Jolly LLB

Toilet ek Prem Katha

Gold

PRC

RB

Bachan panday v mai tha thora sa

Bell botam mai v ehi look tha



🤔🤔🤔🤔 — 🔥Dabbang x Thalapathy ❤️ (@Jaani65594252) June 20, 2022

#AkshayKumar never works properly on looks for his films.



Just apply moustache if he wants change. Many Film in same look🤦.#RakshaBandhan — NIHAL KHAN (@Nihalkhan_) June 21, 2022

Are bhaiya.... Aajkl jb log realistic look rkhnte h looks ka Bht Dhyan dete h... Tumne fir vahi khel kr diya.. Ghr me pdi purani moonch lga li... Bhaiya paisa kmaane k chkkr me fans ko sharminda krte hue Sharm nahi aati? ...bina moonch k bhi Ye role Ho skta tha 👎 — Som Shukla (@SomShuk12454264) June 20, 2022

Only disappointment frm #RakshaBandhan trailer is #akshaykumar's fake moustache.Can't evn grow mustache for the movie.Trailer looks gud xcept for this one.He's looking so fake.Its my fault to expect more from him.He didn't even care about prestigious #prithviraj.Bas chahiye paisa pic.twitter.com/jmz6nDBHAS — moviejunkie. (@bhramareeshZz99) June 21, 2022

11 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म

अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर स्टारर फिल्म 'रक्षा बंधन', राखी के मौके पर यानी 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है. फिल्म में अक्षय, भूमि के अलावा शाहजमीन कौर, दीपिका खन्ना, सादिया खतीब और स्मृति श्रीकांत भी अहम किरदार निभाती दिखेंगी. दिलचस्प बात ये है कि बॉक्स ऑफिस आमिर खान की लाल सिंह चड्डा, अक्षय की मूवी को टक्कर देती दिखेगी. अब देखते हैं कि आमिर और अक्षय की फिल्म में किसको दर्शकों का ज्यादा प्यार मिलता है.