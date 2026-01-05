scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

रजत बेदी की राकेश रोशन संग नाराजगी हुई खत्म, मगर 'कृष 4' में नहीं म‍िली एंट्री

एक्टर ऋतिक रोशन स्टारर और उनके डायरेक्शनल डेब्यू वाली फिल्म कृष 4 में को लेकर कई अपडेट सामने आ रहे हैं. ऐसे में अब फिल्ममेकर राकेश रोशन ने फिल्म में विलेन को लेकर बड़ा अपडेट दिया है.

Advertisement
X
कृष 4 में होंगे रजद बेदी? (Photo: Instagram/rajatbedi24)
कृष 4 में होंगे रजद बेदी? (Photo: Instagram/rajatbedi24)

बॉलीवुड की सबसे फेमस सुपरहीरो फिल्म फ्रेंचाइजी कृष के चौथे पार्ट को लेकर इन दिनों काफी चर्चाए हो रही हैं. इसे सुपरस्टार ऋतिक रोशन की कमबैक मूवी के तौर पर भी देखा जा रहा है. ऐसे में फिल्म से जुड़े लेटेस्ट अपडेट आए दिन सामने आते रहते हैं. अब इसे लेकर एक और बड़ा और पुख्ता अपडेट आया है.

दरअसल  अक्टूबर 2025 में सोशल मीडिया पर इस बात की अटकलें लगाई जा रही थीं कि एक्टर रजत बेदी को ऋतिक रोशन की मचअवेटेड फिल्म 'कृष 4' में विलेन का रोल निभाने के लिए साइन किया गया है. हालांकि, सुपरहीरो फ्रेंचाइजी के मेकर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं आया. लेकिन अब इसे पर ऑफिशियल अपडेट आया है.

राकेश रोशन ने दिया बड़ा अपडेट
फिल्ममेकर राकेश रोशन ने HT सिटी से बातचीत में सीधे तौर पर इन खबरों पर बात की. उन्होंने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा, 'कृष 4 में रजत बेदी के एक्टिंग करने की खबर पूरी तरह से झूठी है. किसी भी अफवाह में कोई सच्चाई नहीं है.'

दिलचस्प बात यह है कि रजत बेदी का रोशन परिवार के साथ पुराना रिश्ता है. वह पहले राकेश रोशन की फिल्म कोई... मिल गया (2003) में एक ग्रे-शेड रोल में नजर आए थे. इसी फिल्म ने कृष यूनिवर्स की नींव रखी थी. हालांकि, रोशन के बयान से यह साफ हो गया है कि इस पिछली साझेदारी का आने वाली फिल्म की कास्टिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rajat Bedi (@rajatbedi24)

ऋतिक रोशन का होगा डायरेक्शन में डेब्यू?
'कृष 4' फ्रेंचाइजी के साथ-साथ ऋतिक रोशन के लिए भी एक बड़ा मील का पत्थर है. जो पहली बार डायरेक्टर की कुर्सी संभालेंगे. सुपरहीरो सीरीज की पिछली फिल्में उनके पिता राकेश रोशन ने डायरेक्ट की थीं, जो कोई... मिल गया की सफलता के बाद बनी थीं.

इस साल की शुरुआत में इस बदलाव की घोषणा करते हुए. राकेश रोशन ने मार्च 2025 में इंस्टाग्राम पर एक दिल छू लेने वाला नोट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, 'डुग्गू 25 साल पहले मैंने तुम्हें एक एक्टर के तौर पर लॉन्च किया था, और आज 25 साल बाद तुम्हें दो फिल्ममेकर आदित्य चोपड़ा और मैं एक डायरेक्टर के तौर पर लॉन्च कर रहे हैं ताकि हमारी सबसे महत्वाकांक्षी फिल्म कृष 4 को आगे बढ़ाया जा सके.'

बता दें कि  फिलहाल प्री-प्रोडक्शन स्टेज में, कृष 4 की शूटिंग 2026 की शुरुआत में शुरू होने की उम्मीद है. ऋतिक रोशन के अलावा कास्टिंग की डिटेल्स अभी गुप्त रखी गई हैं, लेकिन मेकर्स ने यह साफ कर दिया है कि विलेन के तौर पर रजत बेदी की कास्टिंग अभी नहीं हुई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement