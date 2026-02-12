scorecardresearch
 
'आत्महत्या किसी समस्या का हल नहीं', जब बोले राजपाल यादव, तिहाड़ जेल में काट रहे सजा

9 करोड़ कर्ज मामले में तिहाड़ जेल में बंद राजपाल यादव का पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो जिंदगी से हार न मानने और आत्महत्या को गलत बताते नजर आते हैं. राजपाल का कहना है कि सुसाइड किसी समस्या का हल नहीं है.

X
सुसाइड के खिलाफ राजपाल यादव (Photo: ITG)
राजपाल यादव मुश्किलों दिनों से गुजर रहे हैं. वो 9 करोड़ कर्ज मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं. पैसे ना चुका पाने की वजह से उन्होंने खुद सरेंडर किया था. एक्टर का कहना था कि उनके पास पैसे नहीं हैं. इसके बाद उन्हें जेल हो गई. लेकिन राजपाल ने हार नहीं मानी है. वो भले ही जेल में बंद हैं लेकिन अपनी स्थिति से लड़ रहे हैं. इसी वजह से उनके सपोर्ट में कई सेलेब्स भी आए और पैसों से मदद की. 

हर मुसीबत से लड़ना जानते हैं राजपाल 

इस बीच उनका एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जहां वो हर सिचुएशन से लड़ने की बात कहते दिख रहे हैं. राजपाल का कहना है कि आत्महत्या किसी समस्या का हल नहीं होता. उन्होंने पेड़ों की शांत ताकत का उदाहरण देते हुए बताया कि वो कभी हार नहीं मानते हमेशा लड़ते हैं. सर्वाइव करते हैं. तो इंसान को किस बात का डर है. उन्होंने लोगों से अपील की कि जिंदगी से कभी हार न मानें और आत्महत्या जैसा ख्याल अपने ऊपर हावी न होने दें. 

बॉलीवुड बबल से राजपाल यादव बोले थे- मेरा 'नेचर' कुमार बनने का भी सपना है. कुछ भी नेचर के खिलाफ नहीं होना चाहिए. एक पेड़ भी लगा हो तो नेचर के हिसाब से लगा हो. एक पेड़ जो इतनी बरसात, इतनी आंधी झेलता है फिर भी 500 साल तक खड़ा रहता है. कितनी बार आंधी आती है और पूरे तने-पत्ते सब झाड़ जाती है, सोचो उसे भी कितना दर्द होता होगा. लेकिन वो तब भी सर्वाइव कर जाता है. क्योंकि वो सुसाइड नहीं करता है. जब तक कि तूफान उसको नेस्तानाबूद ना कर दे तब तक. फिर भी उसकी जड़ें जिंदा रहती हैं. 

सुसाइड के खिलाफ राजपाल

राजपाल ने आगे आत्महत्या को किसी समस्या का हल ना बताते हुए कहा कि- तो आप क्यों सुसाइड या आत्महत्या करके डराते हो. आप किस डर की बात करते हो. नहीं, करना चाहिए. आप डरपोक हैं. आप इससे निकलिए आपको विजय मिलेगी. मैं दावे से कह सकता हूं कि आपकी जीत होगी. क्योंकि आपके मरने से किसी का कोई नुकसान नहीं होगा. कुछ लोग दुखी रहेंगे आपके लिए हमेशा. लेकिन वो कोई सॉल्यूशन नहीं है. क्योंकि ये नेचर में है. चींटी भी जब तक किसी के पैरों तले रौंदी ना जाए वो आखिर तक लड़ती है. तो फाइटर बनिए. हार मत मानिए.

राजपाल यादव को लेकर उम्मीदें जताई रही हैं कि उनकी रिहाई हो सकती है. जिस तरह से उन्हें इंडस्ट्री से मदद मिल रही है, उसे देखते हुए मैनेजर का कहना था कि वो जल्द ही बाहर होंगे. उनकी पत्नी ने भी सभी का शुक्रिया अदा किया. हालांकि कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा है कि आपको 25 मौके दिए गए थे. 

---- समाप्त ----
