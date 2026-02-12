'सिर्फ बयानबाजी हो रही है', राजपाल यादव की फैमिली को नहीं मिले करोड़ों, नाराज भाई ने उठाए सवाल

मशहूर एक्टर राजपाल यादव सुर्खियों में बने हुए हैं. उन्होंने 5 फरवरी को तिहाड़ जेल में 9 करोड़ का कर्ज ना चुका पाने के कारण सरेंडर किया था. उनका इमोशनल बयान भी सामने आया था. जिसमें उन्होंने पैसे ना होने की बात कही थी. भले ही वो जेल में हैं. लेकिन बाहर उनके सपोर्ट में सेलेब्स और फैंस खड़े हो गए हैं. इंडस्ट्री के कई स्टार्स ने राजपाल को आर्थिक मदद देने का वादा किया है. लेकिन क्या सच में ऐसा है?

और पढ़ें

राजपाल के भाई ने उठाए सवाल

ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि राजपाल के बड़े भाई श्रीपाल यादव ने सेलेब्स के आर्थिक मदद करने के दावों की पोल खोली है. एक तरफ जहां राजपाल की पत्नी राधा ने सेलेब्स को उनके सपोर्ट के लिए शुक्रिया कहा है. उनके मैनेजर गोल्डी ने भी इंडस्ट्री के लोगों का तहे दिल से आभार जताया था. मगर राजपाल के भाई का कहना है अभी तक उन्हें कोई पैसे नहीं मिले हैं.

दैनिक भास्कर संग बातचीत में राजपाल के भाई ने पूछा कि कहां हैं मदद के वो पैसे? उन्होंने कहा- राजपाल की कई लोगों ने मदद करने की बात कही है. अगर ऐसा है तो वो बताएं पैसा कहां दिया गया है? जो शख्स राजपाल का अकाउंट हैंडल करते हैं, उन्होंने अभी तक किसी तरह की फाइनेंसियल हेल्प को कंफर्म नहीं किया है. मेरा पूछना है कि अगर मदद की है? तो पैसा कहां दिया है?

Advertisement

''किसे दिया है? इसकी खबर क्यों राजपाल की फैमिली को नहीं है. अगर किसी ने सच में हेल्प की है तो राजपाल का परिवार उनका शुक्रगुजार रहेगा. या फिर सिर्फ सोशल मीडिया पर बयानबाजी हो रही है? अगर ऐसा है तो ये सरासर गलत है.''

सरेंडर करने से पहले राजपाल ने क्या कहा था?

श्रीपाल ने बताया कि जेल में सरेंडर करने से पहले उन्होंने जल्द वापस लौटने का वादा किया था. श्रीपाल के मुताबिक, राजपाल इस बात को साबित करेंगे कि उन्होंने कोई कर्ज नहीं लिया था. उन्होंने मूवी में पैसा लगाया था.

एक तरफ जहां राजपाल जेल में हैं. दूसरी तरफ उनके घर में जश्न का मौहाल है. राजपाल की भतीजी यानी श्रीपाल की बेटी की शादी होने वाली है. परिवार को उम्मीद है शादी तक राजपाल घर लौट आएंगे.

---- समाप्त ----