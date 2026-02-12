तिहाड़ में रहेंगे राजपाल यादव, दलीलों का नहीं पड़ा कोर्ट पर असर, जमानत अर्जी हुई खारिज

फेमस एक्टर-कॉमेडियन राजपाल यादव तिहाड़ जेल में सरेंडर कर सजा काट रहे हैं. 9 करोड़ का कर्ज ना चुका पाने के केस में वो फंसे हैं. 12 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. लेकिन उन्हें कोर्ट से जमानत नहीं मिली है. तमाम दलीलों के बावजूद उन्हें फटकार पड़ गई.

राजपाल की जमानत याचिका खारिज

राजपाल की सजा निलम्बित कर जमानत पर रिहा किए जाने की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मुरली प्रोजेक्ट कंपनी को नोटिस जारी किया है. कोर्ट मे अगली तारीख सोमवार 16 फरवरी की दी है. इस दिन जमानत याचिका पर आगे सुनवाई होगी. एक्टर ने शाहजहांपुर में अपनी भतीजी की शादी मे शामिल होने के लिए जमानत पर रिहाई मांगी है. फिलहाल 5 फरवरी से राजपाल तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में बंद हैं.

राजपाल यादव के वकील ने कहा कि पैसे को लेकर अभी राजपाल यादव से बातें करनी हैं, उनकी इजाजत लेनी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान उन्हें खूब खरी-खरी सुनाई. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि- राजपाल के जेल में होने की वजह कोर्ट का आदेश नहीं बल्कि उनकी खुद की हरकते हैं. इस आरोप को राजपाल कोर्ट में कई बार स्वीकार कर चुके हैं. जब आपने इकबाल-ए-जुर्म कर लिया है तो सजा निलम्बित करने का सवाल ही पैदा नहीं होता.

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि- राजपाल कोर्ट में दर्जनों बार मान चुके हैं कि उन्होंने धन लिया है और वो लौटाएंगे भी. तय समय के बाद भी रकम न लौटाने के लिए 6 महीने कारावास की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने कहा कि- आप जेल में हैं क्योंकि आपने अपने वादा नहीं निभाया.

राजपाल के वकील ने कोर्ट में बताया कि कर्ज की 3 करोड़ से ज्यादा की रकम दी जा चुकी है. हालांकि कोर्ट ने मामले को अब सीधे तौर पर बेबुनियाद बता दिया और कहा कि आपको 25-30 मौके दिए गए थे. लेकिन आपने बताया कि आप कर्ज नहीं चुका सकते हैं, इसलिए सरेंडर किया. तो अब रिहाई की मांग क्यों की जा रही है?

राजपाल की ओर से कोर्ट में रखी गईं ये दलीलें

दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपाल यादव से पूछा- क्यों वो सजा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं? जबकि वो इस बात को कुबूल कर चुके हैं कि- उन्होंने पैसे उधार लिए थे. कोर्ट ने कहा कि- आपने गुनाह कबूल किया और कहा कि पैसे चुकाओगे. सजा हो गई तो अब सजा रोकने की बात कर रहे हो.

राजपाल यादव के वकील ने कहा- हमने उसी डेट पर कहा था कि ये मामला सेटल करना चाहते हैं. राजपाल ने कोर्ट में कहे अपने शब्दों का मान रखने के लिए सरेंडर किया है. फिल्म में जो 5 करोड़ की रकम इंवेस्ट की थी, वो उसे चुकाना चाहते हैं. 3 करोड़ से ज्यादा की रकम दी जा चुकी है.

हाईकोर्ट- समझ नहीं आता ये बहस क्यों हो रही है? आपने याचिका दाखिल की थी. जज ने कहा था कि वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे. आपने कहा कि पैसों का भुगतान करेंगे. फिर सालों तक आपने पेमेंट नहीं की. आदेश की अवहेलना की वजह से आपको सरेंडर करना पड़ा. आप पिछला ऑर्डर देखो. आपने कहा था कि जेनुअन ट्रांजेक्शन हुई थी. जहां फिल्म के प्रोडक्शन को फाइनेंस किया गया था.

'कोर्ट ने नोटिस किया कि आप सेटलमेंट की संभावनाएं तलाश रहे थे. मैं इस मामले में हस्तक्षेप करने की कोई वजह नहीं देखता हूं. आप मीडिएशन सेंटर गए. वहां भुगतान करने का वादा किया. आपको 25-30 मौके दिए गए. अब इस केस को आप री-ओपन करना चाहते हो? आपको पैसे देने में देरी क्यों हुई, इसकी जानकारी देनी होगी. मुझे आपसे सहानुभूति हो सकती है लेकिन कानून तो कानून है.'

राजपाल यादव के वकील ने कहा- याचिकाकर्ता को 2.10 करोड़ रुपये जमा करने हैं. हमें फिल्म इंडस्ट्री और पब्लिक से मदद मिल रही है.

हाईकोर्ट- इसका किसी भी बात से क्या लेना देना है? 25 बार आपने कहा कि ये कर्ज है. अगर ये अमाउंट जमा करने को तैयार हैं तो आगे सुनवाई जारी रखेंगे.

राजपाल के वकील ने कहा- हम कोर्ट में बतौर सिक्योरिटी अमाउंट जमा करने के लिए तैयार हैं. लेकिन राजपाल के परिवार में शादी है, इसलिए हमें जमानत चाहिए.

क्या है मामला?

राजपाल यादव ने अपनी फिल्म 'अता पता लापता' बनाने के लिए करोड़ों रुपये का कर्ज लिया था. ये रकम करीब 9 करोड़ रुपये थी. इसे राजपाल ने खुद डायरेक्ट किया था. फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई. इस वजह से राजपाल तय समय पर कर्ज नहीं चुका पाए, जिसके बाद मामला कोर्ट तक पहुंच गया.

जिस बिजनेसमैन से राजपाल ने पैसा लिया था, पैसे न मिलने पर उन्होंने कानूनी कार्रवाई की. कोर्ट ने राजपाल यादव को कई बार भुगतान करने के लिए मौका दिया. आखिरकार कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया.

पैसे न चुका पाने की स्थिति में राजपाल यादव ने सरेंडर किया, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया.

राजपाल यादव को मिली मदद

जानने के बाद कि राजपाल यादव ने पैसे ना होने की वजह से तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पन कर दिया. इंडस्ट्री के कई लोग उनके समर्थन में आगे आए. आर्थिक मदद की बात भी सामने आई.सलमान खान, अजय देवगन, सोनू सूद, वरुण धवन, गुरु रंधावा ने मदद का भरोसा दिलाया है. वहीं मीका सिंह ने 11 लाख, अनूप जलोटा ने 5 लाख की सहायता दी. कमाल राशिद खान ने 10 लाख देने का वादा किया है. इसी के साथ गुरमीत चौधरी ने इंडस्ट्री से एकजुटता और सहयोग की अपील की. बिजनेसमैन राव इंद्रजीत सिंह ने राजपाल को 1.11 करोड़ रुपये की मदद की है.

राजपाल के लिए FWICE (फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज) भी सभी को समर्थन के लिए आगे आने की अपील कर चुका है.

उनके मैनेजर और परिवार की तरफ से उम्मीद जताई गई है कि वो जल्द रिहा हो सकते हैं. राजपाल की पत्नी ने सभी का शुक्रिया अदा किया है.

