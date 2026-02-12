बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए फैंस के बीच फेमस हैं. उन्होंने कई यादगार फिल्मों में काम किया, जिसमें उन्हें ढेर सारा प्यार मिला. वो कई लोगों के चेहरे पर मुस्कान लेकर आए. मगर आज एक्टर की जिंदगी में एक बड़ी मुसीबत ने दस्तक दी है. उन्हें 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस केस के कारण जेल में जाना पड़ा है.

राजपाल यादव की फिल्म से शुरू हुआ विवाद

राजपाल यादव दिल्ली की तिहाड़ जेल में हैं. उनपर 9 करोड़ रुपये का कर्ज चुकाने का बोझ था, जिसे एक्टर ने वादा किया कि वो धीरे-धीरे चुका लेंगे. मगर ऐसा करने में वो नाकामयाब हुए, जिसके बाद उन्हें कोर्ट ने सरेंडर करने के लिए कहा. राजपाल ने तिहाड़ जेल में 5 फरवरी के दिन खुद को सरेंडर किया.

एक्टर का ये साल 2010 से चला आ रहा है, जब उन्होंने 5 करोड़ रुपये का लोन लिया था ताकि वो अपनी पहली डायरेक्शन फिल्म 'अता पता लापता' बना सकें. एक्टर ने ये कर्ज मुरली प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड से लिया था. उनकी फिल्म 2 नवंबर साल 2012 में रिलीज हुई थी. हालांकि ये बॉक्स ऑफिस पर नाकामयाब हुई. 11 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म सिर्फ 47 लाख रुपये ही कमा पाई.

'अता पता लापता' की पूरी कहानी?

फिल्म 'अता पता लापता' की कहानी माधव चतुर्वेदी की है, जो अपने घर में चोरी की शिकायत दर्ज कराता है. लेकिन वहां सभी को ये शक होता है कि ये चोरी उसने खुद ही कराई, ताकि उसे इंश्योरेंस का पैसा मिल सके. इस केस में आगे चलकर मीडिया भी शामिल हो जाती है, जिससे पुलिस को दबाव में आकर इस केस की जांच शुरू करनी पड़ती है. ये फिल्म हमारे देश के सिस्टम में मौजूद कमियों को दर्शाती है.

फिल्म में राजपाल यादव के साथ-साथ विजय राज, गोविंद नामदेव, अमित बहल, असरानी, दारा सिंह, ओम पुरी, मुश्ताक खान, रजाक खान, आशुतोष राणा, शरत सक्सेना जैसे कलाकार शामिल हैं.

कहां देख सकते हैं फ‍िल्म?

फिल्म 'अता पता लापता' को आप आज के समय में यूट्यूब पर फ्री में देख सकते हैं.

क्या है राजपाल यादव के बाउंस चेक का पूरा मामला?

राजपाल यादव का 5 करोड़ का लोन ब्याज समेत 9 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. जिसके बाद मुरली प्रोजेक्ट कंपनी ने एक्टर के खिलाफ लीगल एक्शन लिया. क्योंकि उनके द्वारा दिए गए सभी चेक बैंक में बाउंस हो गया. इस केस को कई सेशन कोर्ट से गुजरना पड़ा. राजपाल इस केस के कारण दो बार जेल के चक्कर काट चुके हैं. कोर्ट से की गई कई रिक्वेस्ट्स के बावजूद एक्टर पैसा चुकाने में नाकामयाब हुए, जिसके बाद अब उन्हें तिहाड़ जेल में सरेंडर करना पड़ा है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल को फटकार भी लगाई है क्योंकि उन्हें इतने मौके मिलने के बाद भी, वो समय से अपना पैसा नहीं चुका पाए. कोर्ट ने एक्टर को उनके आदेश की अवहेलना करने पर फटकार लगाई.

