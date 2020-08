बिग बी की फिल्म से राजकुमार ने करियर किया शुरू, इस हीरो से इंप्रेस होकर बने एक्टर

पलट (पर अगर हमारी स्त्री आपको पीछे से बुलाये तो पलट कर कभी नहीं देखना) #2YearsofStree Pic credit: @viveck_daaschaudhary

A post shared by RajKummar Rao (@rajkummar_rao) on Aug 30, 2020 at 4:45am PDT