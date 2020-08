भुट्टे की फोटो शेयर कर अमिताभ बच्चन ने दिया खास सोशल मैसेज

बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहते हैं. उनका हर बार फैन्स के साथ रूबरू होना चलता रहता है. कभी वे अपनी किसी फिल्म का किस्सा शेयर कर रहे होते हैं तो कभी वे दूसरों को कुछ सीख दे रहे होते हैं. एक्टर का ये सिलसिला लगातार चलता रहता है.

अमिताभ की सीख

अब अमिताभ ने सोशल मीडिया पर एक स्पेशल फोटो शेयर की है. फोटो के साथ उन्होंने जो संदेश देने की कोशिश की है वो सभी का दिल जीत रहा है. एक्टर ने सोशल मीडिया पर दो भुट्टों की एक फोटो शेयर की हैं. एक भुट्टा कच्चा है तो वहीं दूसरा पका हुआ है. अब अमिताभ बता रहे हैं कि कच्चा भुट्टा पांच रुपये का है तो वहीं पका हुआ 20 रुपये का मिलता है. इस फोटो के साथ वे लिखते हैं- जिंदगी में कीमत बढ़ानी है, तो तपना पड़ेगा.

इस फोटो के जरिए अमिताभ ने गहरी बात कह दी है. उन्होंने पोस्ट के जरिए फैन्स को वो सीख दे दी है जो शायद बड़ी-बड़ी किताबे नहीं दे पाती हैं. एक्टर की ये पोस्ट वायरल हो गई है. फैन्स इस पोस्ट पर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. हर कोई एक्टर की इस सोच की तारीफ कर रहा है और उनके विचारों से सहमत नजर आ रहा है.

केबीसी का नया प्रोमो

वैसे इस समय अमिताभ बच्चन अपने शो कौन बनेगा करोड़पति की वजह से भी सुर्खियों में चल रहे हैं. शो का एक प्रोमो भी रिलीज किया गया है. इस बार शो की थीम काफी खूबसूरत है. संदेश दिया जा रहा है कि हर सेटबैक के बाद कमबैक तो होता ही है. शो का ये प्रोमो खूब पसंद किया जा रहा है.

T 3643 - Its coming back .. KBC .. because every ’setback’ needs to be answered with a ‘comeback’ !!#KBC12 #ComeBack https://t.co/gJBD4d78E0