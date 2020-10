पुजारी हत्याकांड: रितेश देशमुख बोले, 'दंग रह गया हूं, कैसा असभ्य समाज है'

राजस्थान के करौली में जमीन विवाद को लेकर एक पुजारी को जलाकार मार देने वाला मामला काफी बड़ा बन गया है. इस घटना के बाद राज्य की कांग्रेस सरकार सवालों के घेरे में आ गई है. कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं और आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग उठाई जा रही है. इस एक मुद्दे ने देश की सियासत को फिर गरमा दिया है. हाथरस कांड को लेकर अभी विवाद खत्म भी नहीं हुए थे कि अब इस हत्याकांड पर बवाल शुरू हो गया है.

पुजारी हत्याकांड पर रितेश देशमुख

बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख ने भी राजस्थान में हुई इस घटना पर गुस्सा जाहिर किया है. रितेश ने इसे असभ्य समाज की एक घटिया हरकत बता दिया है. वे ट्वीट कर लिखते हैं- जमीन विवाद के लिए एक पुजारी को जिंदा जला दिया गया. ये हैरान कर देने वाली घटना है. हम कैसे असभ्य समाज में रहते हैं. उम्मीद करता हूं कि आरोपियों को पकड़ा जाएगा और न्याय होगा. पीड़ित परिवार के प्रति मेरी संवेदना है.

A Temple Priest was burnt alive in Rajasthan, over a land dispute .. it’s sad and shocking, what kind of a barbaric world are we becoming ? ..Hope the perpetrators of this horrific crime are caught soon and brought to justice. Condolences to the grieving family.