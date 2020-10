सोशल मीडिया पर ट्रेंड की अक्षय की लक्ष्मी बॉम्ब, वायरल हो रहे ये फनी मीम

एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है. ट्रेलर को इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है कि कुछ ही घंटो में ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर गया और अक्षय के लुक ने सभी को चौंका कर रख दिया. लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया में जितनी जल्दी कोई चीज ट्रेंड करती है, उतनी ही जल्दी उस पर फनी मीम बनकर भी तैयार हो जाते हैं.

इस समय अक्षय कुमार की लक्ष्मी बॉम्ब पर कई तरह के मीम बनाए जा रहे हैं. फिल्म के ट्रेलर से कई हिस्सों का इस्तेमाल कर ऐसे मीम बनाए जा रहे हैं कि हर कोई हंसने को मजबूर हो गया है. लक्षमी बॉम्ब का डायलॉग ' इस एरिया की क्वीन हूं मैं' वायरल हो गया है. इस अकेले डायलॉग के दम पर ऐसे फनी मीम बनाए जा रहे हैं कि हर कोई देखता रह गया है. अक्षय की अदाओं को ऐसा ट्विस्ट दिया गया है किर हर कोई इन मीम्स की तारीफ करता नहीं थक रहा है.

लक्ष्मी बॉम्ब पर बन गए फनी मीम

एक यूजर ने तो सोच लिया है कि कोई भी दुल्हन अपनी वैडिंग वीडियो में कैसे रिएक्टर करेगी. मीम के जरिए अक्षय का एक फनी लुक दिखाया जा रहा है. दूसरे यूजर ने ऐसा मीम तैयार किया है जो काफी रिलेटेबल लग रहा है. वो लिखते हैं- जब मुझे कोई चीज नहीं मिलती,तब पांच मिनट बाद मेरी मां. अब यहां पर अक्षय की फिल्म का डायलॉग इस एरिया की क्वीन हूं मैं इस्तेमाल किया गया है. वहीं इस समय क्योंकि IPL को लेक जबरदस्त बज देखने को मिल रहा है, इसलिए उस पर भी मीम बना दिए गए हैं. एक यूजर लिखते हैं- अगर आरसीबी जीत गई...अब यहां पर लक्ष्मी बॉम्ब का डायलॉग 'मां कसम चूड़ियां पहन लूंगा चूड़ियां' का इस्तेमाल हो गया है. ये मीम काफी फनी है. वहीं क्रिकेट फील्ड पर विराट कोहली कैसे जश्न मनाते हैं वो भी लक्ष्मी बॉम्ब के जरिए दिखा दिया गया है.

#LaxmmiBombTrailer



Every Bride in her Wedding video : pic.twitter.com/17quWzbRDY — Vishal Bansal (@The_MemeBaaaz) October 9, 2020

*Me struggling to find something in my drawer*



Mom after finding it in 5 seconds:#LaxmmiBombTrailer pic.twitter.com/4hhW8OYWFM — Sagar (@sagarcasm) October 9, 2020

Agar Rcb IPL jeet gayi toh pic.twitter.com/tCb3yYzzXw — Varthik Singh (@LuNaTiC_Varthik) October 9, 2020

#LaxmmiBombTrailer

When my sister asks for half plate Maggi that I made



My reaction is 😬 pic.twitter.com/ETW2k5j5qZ — Being Sanskari (@beingsanskari__) October 9, 2020

#LaxmmiBomb

When my friend takes something from my plate when I'm eating: pic.twitter.com/6rzIAYHqhG — Aarohi Tripathy 🇮🇳 (@aarohi_vns) October 9, 2020

#LaxmmiBomb



When teacher says Pindrop silence



Le Backbenchers : pic.twitter.com/8ytfxmGltG — Vishu Vasava (@Vishal_Vasava_) October 9, 2020

फिल्म की बात करें तो इसे 9 नंवबर को रिलीज किया जा रहा है. फिल्म में अक्षय संग कियारा आडवाणी भी अहम रोल निभाने वाली हैं. फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर इस समय राय अलग-अलग दिख रही हैं. कई फैन्स तो इस फिल्म को पहले से ही ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं, वहीं कई ऐसे भी हैं जो अक्षय से नाराज हैं और फिल्म को बायकॉट करने की मांग कर रहे हैं.