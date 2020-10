बिग बॉस: सलमान ने लगाई रुबीना के पति की क्लास, बोले- कब तक सोते रहोगे?

#eijazkhan #nikkitamboli #rubinadilaik #abhinavshukla #jasminbhasin #pavitrapunia #saragurpal #nishantsinghmalkani #nishantmalkani #shehzaddeol #jaankumarsanu #rahulvaidya #biggboss #biggboss14 #biggboss2020 #bb #bb2020 #bb14 #weekendkavaar #weekendkavaarwithsalman

A post shared by BiggBoss 14 (@biggbossupdates2020) on Oct 9, 2020 at 6:40pm PDT